勇警執勤遭刺殞命 高思博：政府應適度介入管理具攻擊性精障者

▲前政務委員高思博籲請政府應強化鐵路警察的配備，以便於提升執勤效率及自保能力，同時要強化管理具有攻擊性精神障礙者，確保社會的治安。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

嘉義李姓鐵路警察7月3日晚上執勤時，遭台南鄭姓嫌犯刺傷殞命，前政務委員高思博認為全案存在一些行政漏洞需要補強，他籲請政府應強化鐵路警察的配備，以便於提升執勤效率及自保能力，同時要強化管理具有攻擊性精神障礙者，確保社會的治安。

嘉義李姓鐵路警察在案發時赤手空拳對抗鄭姓嫌犯的攻擊，更為了保護車廂內的乘客，受傷後並未鬆手因而傷重不治，高思博對於李員犧牲生命的精神表達不捨和敬佩。

在擔任政務委員期間曾督導警務工作的高思博表示，一般警察正式執勤時未必配戴警槍，但通常會攜帶警棍或甩棍，但李姓警員這次執勤時，連甩棍也沒有攜帶，赤手空拳面對突如其來的攻擊，實在很難自保，所以建議主管部門今後要求員警執勤時配戴甩棍是起碼的要求。

根據鄭姓嫌犯的妻子表示，她們家是低收入戶，她和鄭某都罹患憂鬱症，她有服藥，丈夫未服藥，因此高思博提醒社政單位應多了解弱勢家庭的完整狀況，除了協助改善，並精神障礙者或病友須更多的關切，輔導就醫之外，並針對具有攻擊性、危險性者的疑慮者須掌握狀況，適度管理，採取必要的防範措施，希望類似李員因公殉職的意外事故不再發生。