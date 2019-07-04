月台上最後身影曝光！25歲勇警「雙手背身後」緩步等待進站　用命解救全車人

地方中心／嘉義報導

台鐵152次自強號列車3日晚間行經嘉義火車站時，發生一起事故，25歲的李姓員警為了保護乘客，遭到鄭姓嫌犯刺破肚身亡，而當時李員死死抓著嫌犯，儘管肚破腸流都沒有鬆手，因此不幸殞命，而稍早李員的最後身影也隨之曝光，只見他接獲勤務通報後，將手背在身後，緩緩向前走等待列車進站，怎料卻會就此命喪黃泉。

▲勇警的最後身影。（圖／記者吳奕靖翻攝）

嘉義站台鐵的人員表示，「李員人酷酷的滿熱心，平常話不多，但如果需要幫忙，他都很樂意，他收到報案後就到現場去了解，他也不知道他的生命就到這終點，緩緩的走著等待列車進站，人真的很認真，話不多做事都很負責。」

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▲李員不幸殞命。（圖／記者張君豪翻攝）

這起事故發生在3日晚間8時40分，當時鄭男因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮，當李員獲報後上車查看時，鄭嫌卻突然抽刀揮來，李員見身旁還有乘客未下車，急忙上前死命抓住鄭嫌手腕，近身肉搏、牽制，替其他乘客爭取下車時間，自己最後卻不幸殞命，而他最後準備前往值勤的身影也隨之曝光，也令人再度紅了眼眶。

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