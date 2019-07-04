愛爾蘭女星讓4歲子趴胸吸奶　酸民噴口水控：這是虐兒

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愛爾蘭喜劇演員兼作家歐康娜讓4歲子趴胸吸奶　酸民留言說是虐兒

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▲▼喜劇演員兼作家的媽媽歐康娜與兒子。（圖／翻攝自Facebook／Riona - The Unnatural Woman）

▲喜劇演員兼作家歐康娜與兒子。（圖／翻攝自Facebook／Riona - The Unnatural Woman，下同）

國際中心／綜合報導

愛爾蘭38歲喜劇演員兼作家歐康娜（Riona O'Connor）1日在臉書上分享育兒的喜悅，感謝愛子來到這個世界上，也表達對身體的感激之情，因為她從沒有想過，這麼多年後還能讓兒子趴在胸部上吸奶。歐康娜甚至表示，願意讓兒子以後也繼續吸食，並對如今還能餵母乳，感到既驕傲又快樂。

▲▼喜劇演員兼作家的媽媽歐康娜與兒子。（圖／翻攝自Facebook／Riona - The Unnatural Woman）

據Mirror Online報導，這篇貼文發佈後，引起媽媽們的共鳴，紛紛贊成歐康娜的做法，但也引來不少網友的批評，指控是「虐待兒童」。有名網友就留言提到，世界上有一種停止母乳餵食的黃金法則，那便是當孩子已經可以主動告訴你「我很餓」時，就代表他已經長大了，不需要再喝母奶。但儘管如此，歐康娜依舊為能給兒子母乳這件事感到既興奮又開心。

隨後還有網友留言指控，歐康娜的做法根本是在「虐待兒童」，簡直是病態。也有網友認為，雖然親餵母乳是件自然又美麗的事情，但孩子都已經大到可以吃牛排了，卻仍在吸食母乳，這並非洽當的行為，應該強制拿走奶嘴和奶瓶，因為每個人不可能永遠都是嬰兒。

此外，世界衛生組織曾表示，嬰兒出生後的前6個月，可以完全餵食母乳，也可以給予適量的維生素D，但要避免餵其他副食品或飲品；等到孩子6個月後，就可以開始餵副食品了，但特別建議媽媽們還是盡量哺乳到至少1~2歲。

 ▼歐康娜在臉書發表育兒的喜悅。（貼文／翻攝自Facebook／Riona - The Unnatural Woman）

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關鍵字：愛爾蘭,喜劇演員,作家,女星,母乳,虐兒

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