做美甲遭戳傷！新手媽長詭異惡臭肉瘤　不能餵母乳還差點截肢

實習記者陳妙津／綜合報導

做美甲也會出意外？英國威爾特郡（Wiltshire）一名新手媽媽在網路分享經驗表示，她被美甲師用不乾淨的用具戳傷，導致手指傷口逐漸膨脹，變成飽含臭膿的1公分詭異肉瘤，並因為塗抹類固醇藥膏，只能停止餵母乳，醫生更警告很可能要截肢，所幸目前已手術切除。她也心有餘悸地說，「寧願用貼紙，再也不去美甲了！」

據《鏡報》報導，20歲的蓋亞特（Brittany Guyatt）在生下女兒哈伯前，為了先慶祝，便到某間美容沙龍消費，卻被美甲師用銼刀戳傷。她回憶道，「我以前一直在那消費，從沒遇到問題，但那天那個男人（美甲師）粗魯戳傷，當時我沒說什麼，因為之前也曾經被弄傷數次，直到我回家後，傷口開始刺痛與灼燒。」

▲蓋亞特指稱被美甲師用銼刀戳傷。美甲示意圖。（圖／取自Pixabay）



蓋亞特就醫後領回了類固醇藥膏，因此不得不停止以母乳哺餵女兒，為了防止感染新生兒，她還將肉瘤浸泡在鹽水中，並以膏藥覆蓋。但隨著傷口變得嚴重，她兩度前往醫院，做進一步的血液和X光檢查，以確認肉瘤是否侵入到骨頭，卻被醫生告知很可能會失去手指。

▲美甲用具若沒清潔乾淨，可能導致感染。（圖／取自Pixabay）



蓋亞特表示，「一開始，傷口看起來只是個小瘀傷，但越來越大，還變成一個約1公分長、類似血皰的肉瘤，並隨著時間生長，出現白蠟狀外觀，我的皮膚開始剝落，變黑、變乾了。當我去看醫生的時候，她也說從未見過這種狀況。」

蓋亞特說，「我在醫院時，已經聞到肉瘤裡惡膿發出的惡臭，這個傷口只會繼續生長，唯一的解決辦法就是燒掉它」。事後蓋亞特也進行了檢查，並以手術切除，為了避免觸碰到傷口，換尿布也是件難事，她也發文警告，「醫生說這些沙龍用具可能很髒，希望想去美甲的女孩們一定要親眼見證有人消毒，並且去妳信任的地方，但我永遠不會再做美甲了，這不值得，我寧願用貼紙。」