根本來不及！鐵警每次僅一人值勤　「遇事再用無線電呼援」

▲李姓員警直到最後一刻仍死抓著嫌犯不放，深怕傷害到其他乘客。（圖／地方中心翻攝）

記者黃凱翊／台北報導

台鐵152次自強號列車3日晚間行經嘉義火車站時，一名54歲的鄭姓男子因逃票被抓到，先是在車內大聲咆哮，後突持刀揮砍，刺傷了前來制止的25歲李姓員警，該員警雖立刻送醫，依舊在4日凌晨宣告不治。針對此事件，專業人士也表示，應嚴肅面對鐵道警察的編制與裝備問題。

在李員與鄭嫌拉扯數十秒後，混亂中刀刃刺入李員上腹部，留下約5公分長的刀傷，臟器也一度外露，而經送醫搶救後，雖然一度恢復生命跡象，但卻仍是於4日上午7時許不幸宣告死亡。台灣鐵道暨國土規劃學會接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，由於人員短缺，鐵道警察幾乎都只能單人值勤，而非像一般警察出勤時為兩人一組，且會身穿防彈背心。鐵道警察配置為單人值勤，如遇緊急狀況再用無線電呼叫支援，「但像這次這個狀況，根本就沒有時間呼援。」

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▲一般員警在值勤時，都是兩人一組，發生狀況時才好互相支援。（圖／ETtoday資料照）

除此之外，學會也針對鐵道警察的裝備提供建議，他們認為從鄭捷事件到今年3月的松山車站乘客揮刀，再到此次的傷警事件，鐵路警察執勤的其中一個難度是，他們無法得知乘客身上會有什麼武器，即使只是一把小刀，都可能引起人員傷亡，因此認為鐵道警察在值勤時，應該比照一般路警值勤的裝備。但其實，李姓員警當時身上佩有警棍和槍，但因為車廂狹小、害怕波及其餘乘客，他直到最後都沒有拔槍，只用肉身死命擋著、抓著嫌犯手腕，就是為了盡全力保護車上的每一位乘客。

如今網路上出現「搭車全面安檢」的呼聲，但學會直言，除非是極權國家，否則一般世界各國都不會也無法進行搭車全面安檢的行為，即使是美國在發生911事件之後，也沒有在車站裝設安檢，而是在各大車站增加巡邏員警人數，讓見警率增加來作預防。在今年3月的松山車站乘客亮刀事件過後，台鐵局運務處長張錦松當時也表示，為加強員工遇事處理能力，未來擬讓新進同仁在員工中心上課時，就增加擒拿、防身等課程。

針對此事件，台鐵方面回應，台鐵局人員沒有施法權，只能柔性勸導，因此當時才尋求鐵路警察協助，而其實每個列車上都有配置木棍，但列車長也只能做簡單防護，最好的防身就是無線電，請求有施法權的鐵警來處理。李姓員警直到最後都沒有拔槍，只用肉身死命擋著、抓著嫌犯手腕，盡全力想保護車上的每一位乘客，最後的英勇身姿令人欽佩與惋惜。



▼台鐵每個車廂都有木棍配置。（圖／台鐵提供）

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