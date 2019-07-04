林佳龍臉書換黑白照...117字哀悼25歲鐵路勇警　喊話台鐵檢討執勤安全

▲李員在混亂中遭嫌犯持刀刺腹、臟器外露，經送醫搶救後仍於4日上午宣告不治身亡。（圖／記者張君豪翻攝、李姓員警臉書）

記者賴文萱／台北報導

台鐵3日發生乘客揮刀砍警血案，25歲的李姓鐵路警察上午宣告傷重不治殉職。交通部長林佳龍在臉書發出117字文章哀悼勇警，也將照片改為黑白照，他說，「您的勇敢令人感動，您的犧牲更令我們心痛」，喊話台鐵局記取教訓，檢討鐵路警察執勤安全的精進作為。

請繼續往下閱讀...

▲交通部長林佳龍發文哀悼殉職鐵路警察。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

林佳龍發文表示，「承翰，您的勇敢令人感動，可是您的犧牲更令我們心痛。25歲，人生才剛開始，乘客因為您而得到安全的保護，可是您的奮勇，卻承受如此致命的攻擊。佳龍剛才已經跟內政部@徐國勇部長聯繫，全力撫恤家屬，並要求台鐵局記取這次教訓，檢討鐵路警察執勤安全的精進作為。願您安息。R.I.P.」

台鐵局長張政源對此也發哀悼文，他說，非常遺憾昨天晚上152次所發生的不幸事件，李承翰員警為維護旅客及同仁安全，奮勇制止持刀旅客，因受重傷不幸喪命，對此深感哀痛。在此謹代表台鐵嚴格譴責暴力，對於痛失年輕有為承翰員警感到心痛，其英勇行為、冒險患難精神銘記在心。

台鐵將會盡全力與鐵路警察局一同協助承翰家屬處理後續事宜，為確保員警及乘務人會執勤安全及維護站車秩序，也會與鐵警局共同研議更週延的防範措施。

▲因被要求補票起糾紛，鄭姓男子推刀砍警，造成李姓鐵路警察傷重不治。（圖／地方中心翻攝）

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，驚傳乘客揮刀砍警血案，54歲的鄭姓男子因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮。當25歲的鐵路警察李員獲報上車處理時，遭鄭嫌揮刀刺肚，當場臟器外露，經急救後送往加護病房觀察，但4日上午8時許，李員情況急轉直下，因大量失血，最後宣告不治殉職。

相關報導

防身只靠一根木棍...台鐵員工曝執勤危機 再痛揭「逃票猖獗」黑暗面



根本來不及！鐵警每次僅一人值勤 「遇事再用無線電呼援」