防身只靠一根木棍...台鐵員工曝執勤危機　再痛揭「逃票猖獗」黑暗面

▲台鐵在列車上配置木棍給列車長防身，台鐵產工出面呼籲，希望能增加更多基本防護用品。（圖／台鐵產工提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵3日發生乘客揮刀砍警血案，25歲的李姓鐵路警察上午宣告傷重不治殉職。對此，台鐵產業工會表示，列車長、站務員隨時有可能面臨這樣的危機，呼籲台鐵應該提供給同仁基本防護用品，例如防身噴霧器等等，維護員工安全。台鐵則回應，面臨層不出窮的社會案件，將滾動式檢討，並加強教育訓練。

請繼續往下閱讀...

台鐵產業工會秘書長蕭農瑀表示，從鐵路員工的角度來看，列車長的防護措施是非常不足的，尤其台鐵是有經歷非常多的不管是糾紛還是松山爆裂物等，但目前台鐵局配置給列車長的，只有列車長室裡的木棍一支，而且不一定每列車都有，工會質疑這樣的配置，一旦發生事情，回到列車長室再出來，都來不及了，建議能讓列車長改成隨身配置。

蕭農瑀也建議鐵道局研議改善措施，最基本的是增加防身噴霧器等保安設備。另外，台鐵產工也提到列車上的糾紛以補票為最大宗，希望台鐵能在這次事件加強不讓無票旅客上車政策。對於這次發生遺憾的事情，台鐵產工建議政府應該正視這個問題，而人力、裝備上應給予應有的配置。



台鐵產工監事同時身為車長的張育豪表示，其實車長配置的木棍功效不大，擺著好看，因為事情發生時，車長不可能回到車長室拿木棍，配備胡椒水部份，車廂內如果灑了胡椒水，車廂上其他乘客眼睛無法睜開，如果持刀旅客因眼睛無法睜開誤傷其他旅客，這些都不是最好的作法。

希望台鐵能支持強制禁止旅客無票進站，因為昨天這起事件就是因此發生的，如果強制禁止的話，就能防止這類的狀況再發生。

▲台鐵產業工會秘書長蕭農瑀出面說明員警遭砍殺事件，呼籲台鐵提供給同仁更多防身用品。（圖／記者徐斌慎攝）

對此，台鐵表示，由於台鐵局人員沒有執法權，只能採取柔性勸導，最實際的方法就是利用無線電尋求鐵路警察協助。雖然目前列車上有配置木棍，但僅能像急救包一樣，而且也只能做到簡單防護。現在就社會趨勢來看，越來越多莫名的事件發生，也造成震撼，台鐵會持續滾動式檢討防身用品是否夠用，並針對同仁加強教育訓練。

不過，在台鐵局長張政源粉絲專頁哀悼文底下，不少台鐵同仁留言怒批，「就是你們長官縱容養出來的乘客！！」、「今天公祭，明天忘記。我們不需要只會譴責暴力，但不嚴加執行不守規定旅客的局長，讓從業人員平安上下班希望不是口號而已」。

另外，還有同仁痛心留言揭「逃票猖獗」黑暗面，「局長願意宣示落實無票不進站，不可先上車後補票，有自動閘門的站不敞開立桿大門，增加剪票口查驗人力，站員嚴格阻擋無票進站者被投訴時不必寫報告不用打電話去道歉嗎？」、「依規定不讓無票旅客進站坐車，請問是哪裡錯了？你們不斷指責認真的員工，給了旅客方便，也給了旅客在車上行兇的機會！」、「請提高無票乘車罰責（轉車補票不在此限），50%根本不痛不癢」、「鱷魚的眼淚假痛心，繼續通融旅客無票進站啊，感動服務嘛，好棒棒」。

▲鄭姓男子因不滿遭列車長要求補票，揮刀砍殺25歲鐵路警察。（圖／地方中心翻攝）

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，驚傳乘客揮刀砍警血案，54歲的鄭姓男子因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮。當25歲的鐵路警察李員獲報上車處理時，遭鄭嫌揮刀刺肚，當場臟器外露，經急救後送往加護病房觀察，但4日上午8時許，李員情況急轉直下，因大量失血，最後宣告不治殉職。

相關報導

林佳龍臉書換黑白照...117字哀悼25歲鐵路勇警 喊話台鐵檢討執勤安全



根本來不及！鐵警每次僅一人值勤 「遇事再用無線電呼援」