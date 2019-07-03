政見會／韓國瑜搭小黃進場　朱立倫：不是我勝選全黨也要團結！

▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選政見會3日舉行最終場，聚焦「經濟、財政、環境、能源」四大議題。晚間6點，高雄市長韓國瑜、孫文學校校長張亞中、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋先後入場，並接受媒體採訪，鴻海集團創辦人郭台銘則從其他入口進入會場。

晚上6點，韓國瑜率先搭計程車抵達現場，他穿著招牌藍襯衫，僅向媒體說「認真準備，用平常心把心裡的話講出來」，隨即進入休息區準備。

▲張亞中。

第二位到場的是張亞中，他先感謝外界對他前兩次的發言給予肯定，「讓我更有信心，中國國民黨在有一個完整、全新的治國政策下，一定可以贏得2020大選」，他說，今天他會持續前兩場的政策發言，系統性地在經濟、財稅、能源、環保做比較大的論述，「我的思考都是國家更好、更理想，在任何場合我都會用國民黨身分幫助國民黨打贏大選」。

▲朱立倫。

第三位抵達的朱立倫，身穿淺藍西裝外套、白襯衫及招牌黑框眼鏡，他雙手握拳、充滿信心的說，「我會用充分的準備、認真的態度，用快樂的心情，跟大家一起談一談台灣的未來」，被問到若初選為勝出，是否退黨參選到底？他回應，國民黨的初選就是希望凝聚大家的共識，團結在一起，「如果最後是朱立倫勝，我有信心帶領大家打贏這場選戰，如果不是，全黨要一起團結。」

▲周錫瑋。

在上一場辯論會中唱茄子蛋歌引發話題的周錫瑋第四位入場，他表示，在門口看到一些群眾，我覺得這就是國民黨必須要一起團結的理由，如果國民黨不能經過這三場的政見發表會，把政見講清楚，彼此共享，還會讓外界猜疑「國民黨初選結束之後，有人會脫黨參選」的話，我覺得就是對我們5位參選人的不信任，「如果外界有質疑，應該所有參選人向大家表達遵守黨紀與公約，做良好的示範，團結國民黨」。