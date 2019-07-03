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中火第9機組10月到期　「中市府握生殺大權」准不准考驗智慧

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▲環保、新聞兩局長共同召開記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲環保局長吳志超、新聞局長吳皇昇共同召開記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府和台中火力發電廠隔空互嗆愈來愈激烈，台電以減煤會造成全國缺電的大帽子硬扣在市政府身上，但市府卻是備足各項數據，證明因為市府半年來的努力，不但已明顯降低污染源，而且根本不會缺電，不論雙方各說各話，孰對孰錯，可以肯定的是，台中市握有中火機組許可證的核准大權，至於准不准，10月就見分曉。

▲市府持續要求中火降載改善空汙。（圖／台中市政府提供）

▲市府持續要求中火降載、改善空汙。（圖／台中市政府提供）

環保局長吳志超表示，根據環保署監測站最新數據顯示，台中市今年1到6月PM2.5平均值為每立方米18.7微克，相較去年同期的20.9微克，減少2.2微克，是自監測數據以來歷史新低，市府將持續努力，讓台中空品越來越好。

吳還說，台中市有三大汙染源(固定、移動、逸散)，其中中火是全市最大污染源，中火每年排放PM2.5高達1244噸，佔全市14.6%，硫氧化物排放量14886噸，氮氧化物23188噸，而硫氧化物和氮氧化物都會轉換成PM2.5，因此空氣中實際排放量不只1244噸，既然台電在別縣市新增6部機組，沒有理由不讓中火減少發電。

盧秀燕市長上任後，針對空污提出兩支箭，第一支就是要求中火老舊四號機組除役，第二是中火每年生煤使用量最高上限為1104萬噸，這數字並非無地放矢，而且根據2015年通過的《生煤管制自治條例》，內文明確要求中火2019年起實質減煤4成，換句話說，如果台電把這條例當一回事的話，那就有4年時間可以因應、改善，而這也是新聞局長吳皇昇反彈的地方。

吳皇昇說，台電、經濟部早該在4年前就要正視台中市空汙問題，如今反過頭來指責市府所為「會影響全台供電！」他連番質問，為什麼台中市民要承擔全台供電責任？為什麼是台中市政府要處理能源政策？為什麼蔡英文總統不去檢討能源政策？難道盧秀燕市長是總統嗎？為什麼是台中市民用肺發電？

台中電廠有10部機組，第1至8機組和第10機組，都是2020年2月到期，第9機組今年10月11日到期，中火必須在前3個月，也就是7月10日前提出許可展延申請，市府有3個月的時間好好通盤考量該不該核准，市府握有許可證生殺大權，如果不准，中央肯定跳出來協調，准了，中火日後在生煤使用量超標，到時又該如何處置，重罰？撤照？在在都考驗市府智慧。

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關鍵字：中火,吳志超

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