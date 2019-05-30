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中市府抗空污　台中港區已開罰20件次處罰2755萬

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▲▼台中港區 。（圖／台中市政府提供）

▲環保局加強台中港區汙染源專案稽查。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕上任後致力改善空污，指示環保局「先公後私」、「先大後小」原則，成立港區大型汙染源專案稽查小組，2019年1月至今已進行15次稽查，並查獲違反環保法令案件20案次，處分達2755萬餘元。環保局表示，將持續稽查管制，減少汙染發生。

台中市環保局30日表示，今年稽查中，台中火力發電廠違反「空氣汙染防制法」、「廢棄物清理法」及「水汙染防治法」。其在廢水處理設施放流口的水質不符放流水標準，單次已重罰2千萬元，專案稽查中也已累計處分金額達2602萬餘元。

▲▼台中港區 。（圖／台中市政府提供）

▲市府稽查台中港區汙染源，成效良好。（圖／台中市政府提供）

另外，另一重大汙染源的中龍鋼鐵，則因廠內製程未妥善操作及申報違反空氣汙染防制法、廢棄物未依規貯存違反廢棄物清理法，以及違反環評承諾內容等，累計處分60萬6千元。

環保局表示，專案小組也稽查港區逸散汙染源，針對裝卸碼頭於裝卸過程未妥善進行空汙防制，違反空氣汙染防制法部分，處分金額累計達40萬元。另外，針對海巡署艦隊分署、台灣煤炭、宏華營造及台中港務分公司等其他逸散汙染源，分別違反空氣汙染防制法部分，累計處分金額52萬元。

環保局長吳志超表示，透過稽查管制要求，可遏止業者投機、便宜行事的情形，有效減少汙染行為的發生，未來各項稽查作業仍持續執行，若查獲違反環保法令情事，將依法嚴懲，絕不寬貸，呼籲業者應更謹慎落實各項汙染防制工作，以維護當地環境品質。

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關鍵字：台中港,空汙,中火,環保局,盧秀燕

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