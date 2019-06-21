中火生煤使用量減4成非許可量　盧秀燕治空污比前朝更嚴苛

▲吳志超表示，盧市府對抗空污比前朝更嚴苛。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

環保團體上月中向台中市議會提出人民請願案，要求台中火力發電廠明年要依法達到生煤使用量減少4成的要求，台中市政府環保局長吳志超21日表示，市府將以10部機組操作許可證展延作為要求條件，而且減少4成不是從許可量計算，而是從使用量，盧市府治理空污的標準比前朝更加嚴苛。

包括江肇國、陳淑華、賴佳微等議員，上午質詢關心中火實際減煤情形，吳志超表示，台中市生煤自治條例於2016年1月26日公布，依條例規定減煤期程，2020年1月26日屆滿，四年內要減少生煤40%。

環團上月向議會提出人民請願案，要求所謂減少生煤40%，必須要依使用量計算，而非許可量計算，舉例，中火2014年生煤許可量為2千1百萬公噸，若以減少4成計算，中火就可以燒煤1260萬公噸，但中火實際使用量為1839萬公噸，依法減少4成，使用量降為1104萬噸，不同計算方式，導致兩者相差156萬公噸。

吳志超說，市府認為環團的要求合理，因此認同環團要求，以使用量減少4成作為要求中火的標準，但如果中火不願配合呢？吳說，中火10部機組操作許可證年底到期，如果中火不願配合，市府就不給予許可證展延，即使中火同意減少4成，但事後又無法達到目標，市府還是可以對中火開罰。

吳志超說，以使用量的標準減少4成，而非許可量，相較前朝，更加嚴苛，也顯示盧秀燕市長上任後，落實「市長換人、空氣換新」的高標準對抗空污的決心。