台電指減煤衝擊全國用電　中市府：新增6機組反多1百億度電為何不提

▲▼環保、新聞兩局長共同召開記者會反駁台電說法。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

針對台電聲稱如果台中火力發電廠減煤4成將衝擊全國發電一事，台中市政府環保和新聞兩局3日下午召開記者會回應，環保局長吳志超表示，生煤用量上限1104萬噸，約減少121億度電，但台電多增6部發電機組，多了218億度電，兩相扣除，全國還多出97億度電，新聞局長吳皇昇更說，盧秀燕市長不是總統，不該承擔全國電力調度責任。

吳志超表示，台電指稱，中火生煤用量如果從1千6百萬噸降至1104萬噸，全國將減少121億度電，衝擊全國用電需求，但台電並未說明的是，2018、2019年全國共增加6部大型機組(大林2部、林口1部、通宵2部、大潭1部)，扣除淘汰機組發電量，淨增加發電達250萬瓩，約相當於218億度發電量，全國反而多了97億度電。

吳說，台電既然有新增機組，就該將汙染較嚴重的中火燃煤發電優先減量、減少汙染，市府未來會在空汙季嚴加限煤，要求減至5部機組發電，大幅減緩中南部地區空氣品質負荷的壓力，如果台電沒有依要求減少生煤使用量，最壞打算不排除不再核准中火使用執照。

吳皇昇說，早在4年前，生煤管制自治條例就明文規定，要求中火在2019年起實質減煤4成，中火為何當時不表達反對竟見，或是努力改善，反而事到臨頭，才把責任推給台中市政府。

吳說，能源政策是中央權責，盧市長並不是總統，蔡英文總統不去檢討能源政策，反而將缺電責任加諸到台中市民身上，難道台中市民真的就該要用肺發電嗎，請台電不要用近似「威脅恐嚇」的方式來誤導視聽。