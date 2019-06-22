盧市府緊盯中火空污改善有成　台中市民肉眼看得到玉山

▲盧市府改善空污有成，從市區可遠眺玉山。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任後致力空氣換新，全力改善空污，近日台中市區居民不僅可肉眼遠眺玉山，蔚藍天空也令人心曠神怡，環保局長吳志超表示，在市府重罰之下，台中火力電廠目前維持8部機組運作，未火力全開，台中1至5月PM2.5及空品不良天數較去年同期雙雙下降，展現成效，市府將持續緊盯，讓空品越來越佳。

吳志超指出，由於中央躁進的能源政策，在綠能沒有完整發展前，就以火力發電做為核能替代能源，導致全台過度仰賴中火，獨由台中市民承擔環境汙染，因此市府持續督促中火降載，減少機組運作，也呼籲中央重新適當分配全國新舊電廠發電比例，將中火老舊的4號機組優先除役，降低中部環境負擔。

除了持續督促中火降載減排外，環保局也查獲中火放流水超標，重罰累計2千6百多萬元，在移動汙染源方面，今年截至5月底，台中市機車排氣定檢率六都第一，今年更加碼補助二行程機車，及21年以上四行程機車換購六期四行程機車，台中二行程機車數量已降至8萬5千餘輛，二行程機車淘汰率六都第二。

吳志超表示，在全方位空品改善對策推動下，近日市民打開窗戶，除了可以看得到一望無際的藍天白雲外，更能遠眺玉山，市府將持續努力，也期盼全民共同參與，為空氣品質盡份心力，一起呼吸好空氣。