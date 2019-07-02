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中火明年生煤量上限1104萬噸　中市府：不影響供電　中央勿恫嚇

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▲盧秀燕再度表達強烈對抗空污決心。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕在市政會議上再度表達防治空污決心。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府對抗空污再出擊，環保局長吳志超2日表示，根據生煤自治條例規定的減煤期程，台中火力發電廠明年生煤最高使用量是1104萬噸，而通霄、大林、林口等電廠加入運轉，整體裝置容量可以增加230.7萬瓩，足以取代中火將近一半的發電量，並不影響全國供電，呼籲中央或台電不要再拿缺電問題恐嚇民眾。

台中市政府市政會議上午進行減少空污專案報告，吳志超指出，根據環保署監測站最新數據，台中市今年1到6月份的PM2.5平均值為每立方米18.7微克，相較去年同期的20.9微克，改善2.2微克，是監測數據以來歷史新低。

吳強調，台中市生煤自治條例於2016年1月26日公布後，依生煤自治條例第3條規定的減煤期程將於明年1月26日屆滿，中火10部機組為全國最大的發電廠，對空氣品質影響甚鉅，以2014年台中發電廠生煤實際用量1839.33萬噸作為減量基準，實質減煤4成，因此核定中火明年全年生煤用量上限1104萬噸。

此外，由於秋冬季(每年10月至隔年4月)為容易發生空品不良的季節，市府將按照空汙季核配用量，要求中火減少5部機組發電，降低空污。

吳志超還說，通霄、大林、林口等電廠陸續加入運轉發電，估計今年整體裝置容量可以增加230.7萬瓩，足以取代中火將近一半的發電量，並不影響全國電量使用，因此市府要求台電減少燃煤機組發電，有所依據，也請中央或台電不要再拿缺電問題恐嚇民眾。

「請大家隨時抬頭看天空，一起檢驗空品！」市長盧秀燕表示，市府團隊上任半年積極防治空汙，不但設定清楚的短、中、長期目標，並且採取「緊迫盯人、強力稽查、嚴格重罰、絕不寬貸」的態度，未來將透過審查中火換照，並兼顧合理發電情形下，持續改善空品。

盧表示，整治空汙是艱鉅且有意義的工作，市民也很關切空汙問題，想知道市府怎麼防治，她當場提醒同仁，將空汙相關數據資料下載在手機，隨時向市民報告空污改善情形。

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關鍵字：盧秀燕,吳志超,中火

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