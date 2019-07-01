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傻眼！郭台銘說0-6歲國家養　朱立倫：我當下聽成「郭家養」

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▲朱立倫接受專訪。（圖／《POP搶先爆》提供）

▲朱立倫接受專訪。（資料照）

記者羅婉庭／台北報導

針對前鴻海董事長郭台銘在國民黨政見會上提出0-6歲幼童由國家養，前新北市長朱立倫1日表示，他聽到這句話，第一時間是愣住以為他是說「郭家養」。

朱立倫下午接受電視媒體連線訪問時說，自己無法代表郭董發言，但在上周六在政見會聽到郭董提出時，第一時間是愣住的，以為是「郭家養」，但「國家養」就是另外一回事。

朱立倫指出，如果國家只是「幫忙養」，應該指的是補助費用，但若是完全由國家養，光是填補私托與公托每月1萬元的差額，每年至少要多支出1440億元；若加上其他學習與托育費用，可能就會達到2千億以上；若再進一步加上包括奶粉、吃飯等生活所需，政府每年需支出預算就會高達數千億元以上。

另外，關於中華民國是否破產的議題，他很確定前鴻海董事長郭台銘真的不懂這一塊，企業資產負債與國家負債是不一樣的概念，但高雄市長韓國瑜的說法也只對了一部分；中華民國政府總資產超過12兆3，負債是6兆左右，淨值大約6兆3，所以中華民國破產說法是危言聳聽；重點在於不要開做不到的空頭支票，以免債留子孫。

韓國瑜30日針對郭台銘稱「中華民國是一個頻臨破產的公司」反駁，外匯存底一共有4600億美金，全球排名第4，怎麼可能破產；台灣絕不會破產，只有民進黨執政三年，不會管理才可怕。

對此，朱立倫指出，他很確定郭董真的不懂，但韓市長的說法也只對了一部分，他強調中華民國總資產是世界排名第14左右，其實不錯；若以世界的標準算，中華民國淨資產大概有兩兆多美金，其中外匯存底大概4千6百多億美金。而中華民國政府總資產超過12兆3，負債是6兆左右，所以淨值大約6兆3（根據主計處公布107年整體資產負債表），相關基金淨值也都超過7兆以上；且未包括他擔任行政院副院長時對於相關政府資產的重估價，包括25兆房地產。

朱立倫強調，中華民國跟中華民國政府都不會破產，破產說法是危言聳聽，唯一的問題在於如何運用錢，不要債留子孫，不要開一些不可能做到的空頭支票、社福支票；若主張把0-6歲交給國家養，就必須有兩個決定，一個是如何收進這幾千億的錢，另一個就是花掉下一代的錢，直接對郭台銘的育兒補助政策提出質疑。

▲朱立倫今天接受TVBS「新聞大白話」連線訪問。（圖／翻攝自TVBS）

▲朱立倫今天接受TVBS「新聞大白話」連線訪問。（圖／翻攝自TVBS）

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關鍵字：國民黨,2020總統,朱立倫,郭台銘,政見會

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