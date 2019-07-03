王金平找郭台銘、韓國瑜直播掀反彈　77國民黨凱道遊行沒受邀　

記者楊蕓／台北報導

前立法院長王金平在臉書推出「台灣金團結Taiwan assemble」系列節目，選在國民黨即將啟動總統初選民調前，王金平宣布將先後與高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘合體直播，引發支持者反彈。對此，王金平3日強調，直播節目上不會談政治，都是談政治外的事情。

王金平退出國民黨內初選後，持續勤跑基層，近期更在臉書上推出「台灣金團結Taiwan assemble」系列節目，拉近政治人物與網友的距離，但他在臉書預告將於4日、5日先後與韓國瑜、郭台銘合體直播，卻引來支持者反彈，紛紛在臉書留言「我沒辦法接受這個人（指韓），抱歉，沒辦法支持公道伯了、「看攏嘸，現在是演那齣？」

「但我要聲明，我直播不談政治，就是談政治外的事情，希望大家輕鬆愉快。」王金平3日受訪時表示，他不只找郭台銘、韓國瑜直播，還找過周錫瑋、蔣萬安、顏清標，剛好這時間他們兩位都在高雄，一個是星期四，韓參選人馬上同意跟我直播，郭台銘剛好星期五在高雄有活動，他也樂於參加，「至於其他人還沒有聯繫，會繼續跟他們溝通。」

王金平2日與郭台銘在飯店不期而遇，媒體好奇兩人之間聊些什麼？王金平稱，雙方聊了大健康產業的事，就是用生技、電子通訊、資訊等技術，再加上台灣的醫療產業，形成一個大健康產業，「我們共同都關心這一塊，也共同力促這在未來能夠成為台灣新發展的大項目。」



另外，為抗議蔡政府修《公投法》，國民黨7日發起「反鐵籠公投凱道大會師」，5名總統初選參選人都將出席，媒體詢問屆時是否也會出席，王金平則表示，「我那天行程很多耶，黨中央也沒特意邀請，還是依照個人行程安排走。」

▼王金平找韓國瑜、郭台銘直播。（圖／翻攝自公道伯王金平臉書）







▲王金平。（圖／記者張一中攝）