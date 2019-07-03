公懲會公審管中閔案　柯志恩批：政治干預似乎陰魂不散

▲公務員懲戒委員會公開審理管中閔案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台大校長管中閔違法兼職遭彈劾案，公務員懲戒委員會在2日公開審理。國民黨立委柯志恩2日晚間也在臉書發文表示，從卡管、拔管、彈管到懲管，觀眾早已噓聲不斷、倒盡胃口，但政治干預對管校長的騷擾凌辱，似乎永遠陰魂不散。

柯志恩表示，難以想像號稱民主國家的司法機關，竟會「主動」以「公審」方式對待一位國立大學校長，而其理由只因這是「社會矚目重大案件」，難道就過去沒有「社會矚目的重大案件」？她也質疑，「社會矚目」又是什麼客觀的標準？是否將來所有重大案件都應公開審理，以示公平公正？才不會有公懲會所謂若不公開就會變成「秘密審判」之嫌？倘若聽信公懲會的說詞，則「公審」不是羞辱而是佛心來著，這種詭辯恐怕「連鬼也不相信吧」！

柯志恩說，不論當事人的身分為大學校長或販夫走卒，一個號稱民主進步與保障人權的司法機關，理應尊重人民的權利，若當事人未要求公開，公懲會為何要「主動」、「強迫」公開審理？她也指出，之所以會有此彈劾案送公懲會，全因英系監委的運作，本身就有極大爭議，如今公懲會再搬出一場公審大戲，怎不令人懷疑是否落井下石、配合演出？

柯志恩也說，英系監委彈劾的理由指管中閔擔任政務官期間於雜誌匿名寫社論，屬「違法兼職」，實至為荒謬。因為社論即非代表個人言論，當然不具名發表（哪家社論是具名為之），亦與撰稿人的身份無關。倘若管中閔因擔任政務官撰稿就等於「違法兼職」，則是否所有入閣當官的學者、公務員或公立大學校長、教授，都不能於雜誌或媒體撰寫文章？如果連不具名的投稿都要被翻查出來，當成違法失職的呈堂證供，若採一致標準，則多少學者及公務員都屬「違法失職」，請問這是何等可怕的綠色恐怖？