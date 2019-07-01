影／備戰2020！藍營5日啟動揭弊小組 黨團智庫、立委候選人密集開會

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席吳敦義繼上週與10個縣市議長、書記長開會後，在1日下午與黨籍提名立委座談，除了吳敦義針對國民黨將在7日舉行的「反鐵籠公投」凱道集結交代配合事項，也由各會幹部報告輔選事宜、選戰策略，並成立PK小組（揭弊小組）每晚討論各選區議題。

文傳會代理主委程美華在會後轉述，座談會約有9成立委到場，會中決定國民黨將在7月5日成立「PK小組」，設定於每晚上9點召集，固定在立院黨團開會，隔日在智庫或黨團召開記者會，固定成員包括組發會、文傳會、立委候選人、智庫，針對各選區重大議題集思廣益，營造網路聲量。

她表示，PK小組成員包括立法黨團、組發會、文傳會以及相關選戰策略中心成員、各參選人等，將針對當前重大議題的發展進行討論，以集思廣益的方式，即時回應時事議題。同時，彙整各地選區或重大議題，廣納各方意見，創造及主導議題，營造有利選戰節奏與網路聲量。

程美華轉述，吳敦義於座談會中提及，蔡政府三年來施政不佳，包括經濟不理想，經濟成長率保二都是問題，此外，國際處境日益艱困，兩岸關係呈現緊張局面等，皆造成負面的影響，並希望在總統與立委選舉，黨籍參選人能共同配合，達到一加一大於二的效應。

另外，立委提名人也針對郭韓陣營支持者對立狀況提出擔憂，吳敦義對此裁示，由黨中央會做相關處理。

據了解，組發會在座談會中負責報告選舉相關策略、輔選方式與注意事項；再由文傳會說明行銷宣傳、媒體運作等內容；政策會報告黨團運作、規則，智庫則是針對黨內政策、立場、論述做說明；行管會、考紀會報告募款、政治獻金法相關規定；吳敦義則是針對未來競選主軸方向給予鼓勵。

▲國民黨主席吳敦義與55提名立委參選人座談，洪孟楷到場 。（圖／記者屠惠剛攝）







▲國民黨主席吳敦義與55提名立委參選人座談，吳志揚到場。（圖／記者屠惠剛攝）







▲國民黨主席吳敦義與55提名立委參選人座談 ，李永萍到場 。（圖／記者屠惠剛攝）







▲國民黨主席吳敦義與55提名立委參選人座談，李彥秀到場 。（圖／記者屠惠剛攝）







▲國民黨主席吳敦義與55提名立委參選人座談，林郁方受訪。（圖／記者屠惠剛攝）







▲國民黨主席吳敦義與55提名立委參選人座談，林金結到場。（圖／記者屠惠剛攝）







▲國民黨主席吳敦義與55提名立委參選人座談，蔣萬安到場。（圖／記者屠惠剛攝）







▲國民黨主席吳敦義與55提名立委參選人座談，陳美雅到場 。（圖／記者屠惠剛攝）







▲國民黨主席吳敦義與55提名立委參選人座談孫大千受訪 。（圖／記者屠惠剛攝）







▲國民黨文傳會代理主委程美華轉述國民黨主席吳敦義與55提名立委參選人座談會。（圖／記者屠惠剛攝）