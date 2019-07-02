英文指考「國際化、在地化」　補教師：有關心時事、歷史的考生可考不錯

▲補教師說明英文指考，相較於去年，今年的考題相對親切且生活化許多。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考今（2日）考完英文科目，吳限定律文理補習班英文老師Felipe分析，這次指考難易度相較去年較為簡單且生活化許多，英文大考考試偏向生活化及實用化是現在及未來的趨勢，去年考題有考到法國大革命、德國發明家、食物銀行、海洋文化等等。

Felipe說明，相較於去年，今年的考題相對親切且生活化許多，可說是有偏向於學測的出題模式，可預計今年五標成績應該會有所提升，整體而言，多數考題方向及內容都大致上有符合考前預測，字彙題考開車忙於使用手機，大陸長城用來抵禦外敵，及財政危機導致破產邊緣等都是這幾年社會上熱門話題或是著名的歷史事件，單字難度約落在Level 4-5 也就是 4000-7000的範圍內，相當符合考前預測的範圍。

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Felipe進一步指出，綜合測驗題型考了非洲時尚產業及電視有線系統，有鑑於去年黑豹電影的大放異彩及前美國總統歐巴馬所帶來的非洲多元文化相關議題，同時還有現代人透過電視及網路來追劇所引導出的電視有線系統題目，考生們在面對這次綜合測驗時應該會感到十分親切，綜合測驗上也以單字考題為居多，如:副詞、片語，轉折與器等，相較於過去考題以文法時態等考試內容來說有明顯的不同。

▲補教師分析，若有扎實準備考試方向及內容、關心時事及歷史文化的考生們應該可在英文得到不錯的分數。。（圖／記者李毓康攝）

針對文意選填及篇章結構，Felipe指出，這部份則考了洛杉磯十分有名的蓋蒂博物館及哥白尼，一樣是從人文藝術類的文章類別中取題，文意選填所選的單字並不難，可以從許多關鍵字去做刪去如題目中提到基本的材料便可由冒號後面得知應選materials。篇章結構上若學生對於哥白尼的背景不熟悉的話，今年篇章結構會是比較棘手困難的考題，但仍可由(A)Meanwhile…. ; (B)The book, however,… (F)In his spare time,…. 等提示性的單字去推敲是否符合上下文。

另外，Felipe分析閱讀測驗考題，第36-39題考印尼的發酵食品丹貝與考前預估的健康飲食類別有相關；40-43考催眠的研究及效果，偏向於醫療保健類；44-47考泰國Maniq and Jahai 兩種語言及英文的比較，與考前預估的人文藝術類相關48-51考okapi此種哺乳類動物的起源及歷史，與考前預估的自然保育類相關，整體而言考題皆與考前所預測大致雷同，考題部分主要也是以主旨題(purpose / main idea)、粗體單字題、及因果題(why…)為出題依據。

針對最後手寫翻譯及作文，Felipe說，這次考到十分在地化的台灣創意布條的廣告及所帶來的影響，甚至附上圖片，算是非常親民且對學生有幫助的考題，最後作文部分也提供圖表提供學生做發揮，圖表題對學生來說是相對好發揮的，可按圖索驥來去做分析，並且發表自己對於新聞媒體關注度的想法。

Felipe最後分析，整題而言，今年指考英文考題相較過去簡單，主要文章類別都是緊扣考前預測的四大類的文章，並配合近幾年政府所提倡新南向政策所帶出的東南亞文化以及其他外國及台灣在地文化等，考題十分的國際化、在地化、多元化，以及生活化，有扎實準備考試方向及內容、關心時事及歷史文化的考生們應該可在英文得到不錯的分數。