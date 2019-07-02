　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

指考數學結束　補教師：數甲觀念考得深、數乙中偏易估五標比去年高

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 補教師解題 。（圖／吳限定律文理補習班提供）

▲補教師向考生解題 。（圖／吳限定律文理補習班提供）

記者崔至雲／台北報導

大學指考今天考完數學甲、乙。吳限定律文理補習班數學老師儒逸分析，整體以數甲來說難易度與章節配分皆算適中，雖計算量不大，但觀念考得較深，所以觀念不清楚很多題將難以下手，有鑑別度的排序方便學生作答這點還不錯，估計五標會與前兩年相差不遠。至於數乙，儒逸主指出，整體來說中偏易，預估五標都會比去年高，計算量算非常低，最前段接近滿分的同學應該會變多，只要多選5.6能順利作答，都能取得不錯的分數。

儒逸指出，108數甲並未出現往新課綱靠攏的現象，沒有增加生活化的題材，如同前幾年的配分方式，第五、六冊選修數學(甲)的比重相當高，有超過40分的占比。

請繼續往下閱讀...

進一步指出，單選1為尾牙抽獎的期望值考題，期望值幾乎算是數甲的必考題型，規則解釋得相當清楚，容易上手；而第二題提到費馬數的定義，熟悉指數律與對數性質即可用近似值估計而輕鬆得分。前兩題若能答出將對於整場考試會較有信心。因為接下來幾題在學測或指考歷屆試題曾有類似的考型，其中多選5考到各種機率與獨立、互斥的性質，較重定義與觀念，並無繁雜計算。

儒逸也說，矩陣的線性轉換歷年來也是數甲幾乎必考的重點，今年在選填A以最基本的線性轉換出現，此題有基本矩陣運算就能得分；而選填C提到複數，通常也是指考生較頭痛的單元，必須熟悉複數平面及其性質與旋轉矩陣的計算方能得分。另外，微積分的部分，主要是多選7與非選2，多選7為多項式的部分圖形算是中規中矩，觀念清楚就不難得分，非選2稍微進階，若順著各小題的引導就有機會拿到分數。

▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲補教師指出，數乙多選第5題屬傳統井字遊戲，考生需有耐心將題幹較長的敘述看完。（圖／記者李毓康攝）

針對數乙，儒逸分析，以往指考數乙的配分前三冊約占70%，今年108數乙，前三冊更超過80%的比重，可算是歷年最高，數乙常出現的統計與指對數比大小及無窮等比級數今年皆沒有出現。或許是往新課綱重視素養靠攏，今年在排列組合與機率及期望值等單元，可能因與生活中較有連結性，總共出了40分，

對於考生印象最深刻的多選5，儒逸指出，此題為傳統的井字遊戲，需有耐心將題幹較長的敘述看完，主要只是在說明邊跟角的差別，要看懂題意是要遊戲平手可能的結果，此題不需要任何算式，只是考邏輯性，懂規則的人可以輕鬆作答，
但對於不熟此遊戲的學生可能會多花一點時間思考。「個人覺得這一題算是關鍵，如果此題做得順利，接下來連續出現數題排列組合加機率就能較輕鬆得分，反之可能影響作答心情。」

儒逸也指出，多選6為收集公仔的問題，同第5題為較多不確定性的題目，需有邏輯性地利用計數原理作答，而其他機率相關題型，細心計算即可拿到分數。非選2為常態出現的線性規劃應用題，訂購並販售重機與汽車，求最大利潤，沒什麼新變化，注意細節應可輕鬆得到這13分，至於其他像細節較多的多項式單元，只考了一題簡單的除法原理；數乙同學較害怕的平面向量，也出現了兩題，但皆能簡單拿分。
 

ET快訊
快訊／大樂透3.1億獎號出爐！周二誰是億萬富翁？全看今晚
快訊／長榮二次協商宣布破局　工會罷工持續！
獨／大鵬灣國際賽車場「7月中歇業」！BOT案虧損玩不下去了
喝到樂園池水！花美男狂冒紅斑呼吸衰竭　「1年後換肺」瘦到剩骨

關鍵字：指考,數學,補教,數甲,數乙,五標

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／二次協商破局！長榮：感謝工會接受建議，雙方有2點共識

直播／逾20名律師到場力挺　罷工晚會凱道家屬上台為空服員發聲

長榮航班異動持續拉長到7月19日！　9天影響破8萬名旅客

快訊／長榮二次協商宣布破局！　工會罷工持續！

買地、擴店砸10億全賠　高雄39年老字號「大八餐飲」2日起停業

指考數學結束　補教師：數甲觀念考得深、數乙中偏易估五標比去年高

長榮取消優待機票是真的！　機師、地勤也被罷工連累

英文指考「國際化、在地化」　補教師：有關心時事、歷史的考生可考不錯

雨炸桃園！八德桃鶯路「水淹到膝蓋」　警調工地挖土機開路排水

長榮玩真的！本周招募200名本國空服員　明年2月前再補160名外籍組員

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

獵鷹、黑蝠鱝《黑鏡5》「親了」！　 螳螂女胸前開V激吻肌肉男

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

嘉義綠盈牧場50元玩整天！別錯過賽鵝場、牽牛花溜滑梯

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

太胖！鬥牛犬想抓癢被肥肉卡住 瘋狂自轉心好累...該減肥惹QQ

Selina金曲後首發聲！　漏網畫面曝光「眼神超自責」

快訊／二次協商破局！長榮：感謝工會接受建議，雙方有2點共識

直播／逾20名律師到場力挺　罷工晚會凱道家屬上台為空服員發聲

長榮航班異動持續拉長到7月19日！　9天影響破8萬名旅客

快訊／長榮二次協商宣布破局！　工會罷工持續！

買地、擴店砸10億全賠　高雄39年老字號「大八餐飲」2日起停業

指考數學結束　補教師：數甲觀念考得深、數乙中偏易估五標比去年高

長榮取消優待機票是真的！　機師、地勤也被罷工連累

英文指考「國際化、在地化」　補教師：有關心時事、歷史的考生可考不錯

雨炸桃園！八德桃鶯路「水淹到膝蓋」　警調工地挖土機開路排水

長榮玩真的！本周招募200名本國空服員　明年2月前再補160名外籍組員

快訊／二次協商破局！長榮：感謝工會接受建議，雙方有2點共識

國銀前5月大賺1,608億超會賺　大陸分行單月獲利又走下坡

多了「1個R」差多少？Honda CBR650R／CB650R重機同門較量

一定要交的3種星座朋友！　完全沒心機、不爽也當面講

直播／逾20名律師到場力挺　罷工晚會凱道家屬上台為空服員發聲

奇異博士拍到一半「突然罵人」　蜘蛛人嚇到愣在原地　

避免成陸貨「洗產地」災區　海關加強查核　5月底再抓到1起

快訊／大樂透3.1億獎號出爐！周二誰是億萬富翁？全看今晚

長榮航班異動持續拉長到7月19日！　9天影響破8萬名旅客

快訊／長榮二次協商宣布破局！　工會罷工持續！

生活熱門新聞

「木恩颱風」最快今晚生成！全台..

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌..

18金釵記者會落淚！網爆：工會..

國中0朋友！黝黑眼鏡妹神反差逆..

真快閃！空服現身暴雨西門町2秒

國小生數學！「12345678..

辣妻清出一座空盒山「價值直逼進..

長榮玩真的！本周招募200名本..

男友嶺新訓只帶500元　她心急..

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實..

雨彈狂炸！台鐵桃園-鶯歌水淹軌..

豬肉攤「平均年收379萬」業者..

「大哥房」半夜鐵鍊聲！護理師瞞..

龍捲風轟翻屏東！　氣象局說話了

更多熱門

相關新聞

英文指考「國際化、在地化」

大學指考今（2日）考完英文科目，吳限定律文理補習班英文老師Felipe分析，這次指考難易度相較去年較為簡單且生活化許多，英文大考考試偏向生活化及實用化是現在及未來的趨勢，去年考題有考到法國大革命、德國發明家、食物銀行、海洋文化等等。

指考數甲像「直球對決」高分族吃香

指考數學比歷屆都難　考生緊張出考場

指考英文首例！罕見動物okapi入題

指考突發A型流感、電表飄焦味

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

「木恩颱風」最快今晚生成！全台本周防豪大雨

鱷魚啃咬畫面曝光！父跳鱷魚池搶頭顱

限時5小時！星巴克「星冰樂買一送一」來了

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌全台

2男「車內開冷氣」小睡竟命喪停車場

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！不捨揮手道別

切大腸又長腫瘤！女星「哭著寫好遺書」道別

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

台積電新婚夫有奇怪鑰匙　她跟蹤門外聽聲音心碎

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

海山分局警員發生死亡車禍　命喪五指山

更多

最夯影音

更多

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

獵鷹、黑蝠鱝《黑鏡5》「親了」！　 螳螂女胸前開V激吻肌肉男

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面