指考數學結束　補教師：數甲觀念考得深、數乙中偏易估五標比去年高

▲補教師向考生解題 。（圖／吳限定律文理補習班提供）

記者崔至雲／台北報導

大學指考今天考完數學甲、乙。吳限定律文理補習班數學老師儒逸分析，整體以數甲來說難易度與章節配分皆算適中，雖計算量不大，但觀念考得較深，所以觀念不清楚很多題將難以下手，有鑑別度的排序方便學生作答這點還不錯，估計五標會與前兩年相差不遠。至於數乙，儒逸主指出，整體來說中偏易，預估五標都會比去年高，計算量算非常低，最前段接近滿分的同學應該會變多，只要多選5.6能順利作答，都能取得不錯的分數。

儒逸指出，108數甲並未出現往新課綱靠攏的現象，沒有增加生活化的題材，如同前幾年的配分方式，第五、六冊選修數學(甲)的比重相當高，有超過40分的占比。

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進一步指出，單選1為尾牙抽獎的期望值考題，期望值幾乎算是數甲的必考題型，規則解釋得相當清楚，容易上手；而第二題提到費馬數的定義，熟悉指數律與對數性質即可用近似值估計而輕鬆得分。前兩題若能答出將對於整場考試會較有信心。因為接下來幾題在學測或指考歷屆試題曾有類似的考型，其中多選5考到各種機率與獨立、互斥的性質，較重定義與觀念，並無繁雜計算。

儒逸也說，矩陣的線性轉換歷年來也是數甲幾乎必考的重點，今年在選填A以最基本的線性轉換出現，此題有基本矩陣運算就能得分；而選填C提到複數，通常也是指考生較頭痛的單元，必須熟悉複數平面及其性質與旋轉矩陣的計算方能得分。另外，微積分的部分，主要是多選7與非選2，多選7為多項式的部分圖形算是中規中矩，觀念清楚就不難得分，非選2稍微進階，若順著各小題的引導就有機會拿到分數。

▲補教師指出，數乙多選第5題屬傳統井字遊戲，考生需有耐心將題幹較長的敘述看完。（圖／記者李毓康攝）

針對數乙，儒逸分析，以往指考數乙的配分前三冊約占70%，今年108數乙，前三冊更超過80%的比重，可算是歷年最高，數乙常出現的統計與指對數比大小及無窮等比級數今年皆沒有出現。或許是往新課綱重視素養靠攏，今年在排列組合與機率及期望值等單元，可能因與生活中較有連結性，總共出了40分，

對於考生印象最深刻的多選5，儒逸指出，此題為傳統的井字遊戲，需有耐心將題幹較長的敘述看完，主要只是在說明邊跟角的差別，要看懂題意是要遊戲平手可能的結果，此題不需要任何算式，只是考邏輯性，懂規則的人可以輕鬆作答，

但對於不熟此遊戲的學生可能會多花一點時間思考。「個人覺得這一題算是關鍵，如果此題做得順利，接下來連續出現數題排列組合加機率就能較輕鬆得分，反之可能影響作答心情。」

儒逸也指出，多選6為收集公仔的問題，同第5題為較多不確定性的題目，需有邏輯性地利用計數原理作答，而其他機率相關題型，細心計算即可拿到分數。非選2為常態出現的線性規劃應用題，訂購並販售重機與汽車，求最大利潤，沒什麼新變化，注意細節應可輕鬆得到這13分，至於其他像細節較多的多項式單元，只考了一題簡單的除法原理；數乙同學較害怕的平面向量，也出現了兩題，但皆能簡單拿分。

