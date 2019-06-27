取得廠商大小章開發票317張　校董妻子詐千萬元被判2年

▲中州前校董(右)涉貪。（圖／翻攝自中州科技大學官網）

記者唐詠絮／彰化報導

中州科技大學受勞動力發展署技能檢定中心委託辦理技能檢定，當時董事長柴御清與妻子阮女，分別涉嫌向李姓廠商收取回扣及以不實發票辦理核銷，經檢調偵辦後，夫妻兩人繳回不法所得1500萬元，阮女部分近日審理終結，依違反商業會計法及偽造文書罪，被判2年徒刑，緩刑5年，得向公庫繳交50萬元罰金。

2018年5月2日，彰化地檢署派駐廉政署中部地區調查組檢察官李毓珮指揮廉政官、調查官共計44人，於對涉案人員之住所、辦公室等10處發動搜索，帶回柴御清夫婦、前後任校長、出納、廠商等十多人調查。

廉政署中部地區調查組，持續追查又發現2013年間董事長柴御清等人藉學校辦理資訊系統採購機會，向李姓廠商等人要求收取回扣，又另外於2016至2017年間，該大學受技檢中心委託辦理技能檢定之際，以不同廠商所開內容不實發票核銷，疑詐得不法所得，涉犯刑法背信、貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪嫌，向柴、阮兩人提起公訴。

判決書指出，阮女為中州科大終身教育處暨校友發展處證照輔導組長，2011年到2017年間，校方接受行政院勞動部委託技能檢定，阮女製作支出憑證、校銷對照表，又指示前總務長取得欣揚公司大小章，用該公司名義開立發票，接著利用辦理技能檢定的機會，又與弘昇通訊行負責人合作取得總額共1166萬1019元的發票317張，向校方辦理撥款及核銷，實際共詐得1004萬9810元。

法官審酌後，考量阮女坦承犯行，又繳回不法所得，又因被告並無前科，認定因一時怠忽而罹刑章，犯後深切自省，當無再犯之虞，依觸犯商業會計法及偽造文書罪，判刑2年，緩刑5年，向公庫繳交50萬元罰金。

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