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降低台泥粉塵及空汚排放　花蓮環保局邀學者專家現場把脈

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▲▼花蓮環保局至台灣水泥和平分公司和平廠，執行為期2週的現場日夜間查核輔導作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮環保局至台灣水泥和平分公司和平廠，執行為期2週的現場日夜間查核輔導作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮環保局至台灣水泥和平分公司和平廠，執行為期2週的現場日夜間查核輔導作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環保局於6月24日起至台灣水泥股份有限公司和平分公司和平廠執行為期2週的現場日夜間查核輔導作業，加強查核廠區內空氣粉塵逸散、防制設備功能及煙囪排放空氣污染物處理情形，更利用紅外線熱顯儀調查廠內製程溫度變化尋找空氣污染洩漏點，以深度查核輔導業者降低空氣污染排放量。

台泥和平廠為加強廠內空氣污染減量作業，今年預計於第3季、第4季將空氣污染靜電集塵設備升級為電袋複合型防制設備，達成粒狀污染物防制效率提昇百分之五，並於年底前完成兩套多段燃燒器設備，降低空氣氮氧化物排放量，並要求業者加強自主管理，降低異常排放之情形，因此安排專家學者參與現場實地勘查及輔導。

環保局邀請中央大學環工所李崇德教授、宜蘭大學環工系謝哲隆教授、大漢技術學院土環系許文昌助理教授等3位專家學者組成現勘小組。現勘輔導作業先由業者說明環保工作與空氣污染防制現況，隨即由專家學者與環保局組成輔導小組進行廠內現勘，再由輔導小組提出空氣污染防制等改善建議，並要求廠商落實自主管理，確保花蓮縣良好環境品質、避免衝擊觀光產業並符合民眾期待。

▲▼花蓮環保局至台灣水泥和平分公司和平廠，執行為期2週的現場日夜間查核輔導作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

先由業者說明環保工作與空氣污染防制現況，隨即由專家學者與環保局組成輔導小組進行廠內現勘，再由輔導小組提出空氣污染防制等改善建議，並要求廠商落實自主管理。

工廠除了照顧員工生活，也需要兼顧社會大眾權益及環境品質，因此維護環境品質減少污染不僅是企業對社會責任，亦有助提升企業形象。

環保局長饒忠表示，環保局每年皆辦理工廠輔導減量與現勘稽查作業，除展現公部門維護花蓮環境品質的決心，亦期望透過本次專家學者進廠查核與診斷，讓廠方瞭解問題的癥結，並提出可行的策進改善作為，對和平地區之空氣污染減量作為能夠更有效率地執行，早日達成減量目標。

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關鍵字：降低,水泥廠,粉塵,空汚,排放,環保局,學者,專家,把脈,自主管理

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