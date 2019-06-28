日月潭出現潭面水色異象　環保局初步排除汙水所致

▲日月潭南邊水域最近水質出現黃綠色塊，居民懷疑是汙水廠排放廢水。（圖／南投縣環保局提供）

記者白珈陽／南投報導

日月潭南邊水域近期出現潭水變濁、黃綠交間的水色異狀，居民質疑是汙水廠排放廢水所造成，南投縣環保局獲報前往勘查，初步研判疑為湖泊自然現象，但仍待水質檢驗結果確認原因；派稽查人員前往日月汙水廠，索取108年度汙泥清運三聯單積查後並未發現異常，初步推測可能為雨水沖刷黃土流入潭中所致。

環保局表示，24日晚間接獲通報，日月潭南邊水域發現潭水疑似遭受汙染，呈現異常水色，但沒有臭味，附近居民懷疑是汙水廠偷排廢水；環保局25、26日派員到場稽查，現場潭面呈塊狀黃綠色分布，稽查人員採集水樣，初步分析數據為：PH值7.5、、水溫25.9度C、導電度330 μS/cm、採集水樣目視清澈，其餘水質項目尚待化驗結果。

▲南投縣環保局派人稽查，並無汙水排放問題，初步研判可能是豪雨造成土石流入造成。

日月汙水廠位於南邊湖凹處，由日管處管轄，周遭沒有其它排放源，因此居民懷疑日月潭出現異狀是汙水廠操作單位不正常處理廢水所致，且每年這個約5、6月潭面就會出現水色異色現象，希望查出箇中原因。對此，環保局表示，針對日月潭地區兩座公共汙水廠，每季都會不預警抽驗放流水，環保署中區環境督察大隊也派員進行深度查核，採樣分析結果均符合放流水標準。

環保局指出，日月潭南邊湖近年水色異常現象出現在5、6月分梅雨季節，大多是呈黃綠色且不規則出現於湖面部分區域，推測可能為湖泊中自然生態現象，如雨水沖刷山坡裸露面導致大量黃土泥沖入湖中，經由湖中水體混層作用，將底層泥砂攪動到湖面，或是藻華、微生物繁殖等多種可能性。

環保局也建議，日管處可邀請相關專家學者進行南邊湖環境生態調查研究，釐清水色異常現象原因，並向當地居民解說，以消除民眾不安、疑慮。環保局未來也會持續關注南邊湖水色變化，民眾若發現有汙染情事，可撥打全國免付費公害陳情專線0800-066-666或環保局陳情專線049-2234685，環保局將立即派員處理。