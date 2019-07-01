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內用禁塑膠吸管上路首日...稽查全台1138家業者　僅2起違規

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▲▼限制一次用塑膠吸管政策上路全國同步稽查。（圖／環保署提供）

▲限制一次用塑膠吸管政策上路，全國同步稽查。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

限制一次用塑膠吸管政策今（1日）正式上路，各縣市同步展開稽查，環保署統計，全國首日完成1138家次稽查工作，只發現2家不符合公告規定，已開立勸導單，整體實施情形大致良好。

環保署指出，今年年5月8日公告「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」，規範政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等4大對象約8000家，內食餐飲不得提供一次用塑膠吸管。

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▲▼限制一次用塑膠吸管政策上路全國同步稽查。（圖／環保署提供）

▲全國首日完成1138家次稽查工作。（圖／環保署提供）

對於違規業者，環保署表示，明年6月30日前第1次違規將施以勸導，第2次仍未改善則可處1200至6000元罰鍰。環保署在法令正式實施前已訂定稽查作業原則及彙整受管制的4大場所業者名單，提供地方政府作為稽查及宣導依據。

環保署廢管處提到，由於政策上路前已和不少業者溝通過多次，大部分都滿願意配合，加上許多業者早在7月前就不再提供一次用塑膠吸管，今天上路情況，大致上都很良好。只是，有些業者擔心顧客會反彈，事先也都準備了相關配套措施因應，如提供紙吸管等，希望民眾能了解政策的重要性。廢管處強調，各地環保局將持續稽查，預計之後1個月統計1次。

▲▼限制一次用塑膠吸管政策上路全國同步稽查。（圖／環保署提供）

▲連鎖速食店等業者早在7月前就不提供一次用塑膠吸管。（圖／環保署提供）

環保署表示，減少海洋廢棄物是全球關切議題，面對日益嚴峻的環境與生態議題，愈來愈多人自發性身體力行並響應廢棄物源頭減量，所以這次實施塑膠吸管限制使用，主要目的是為讓民眾逐漸養成不用塑膠吸管，並採漸進式管制，優先針對「不一定需要使用吸管」的內用環境開始規範，逐步引導民眾及業者適應。

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關鍵字：一次用塑膠吸管,環保署,稽查,勸導單,環保局,政策

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