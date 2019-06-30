快訊／戰車掃街狂粉追到體育場　郭台銘園遊會「大進場」花27分鐘！

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統初選候選人郭台銘30日下午將在板橋舉行踩街及園遊會，體育館大進場從前門走到舞台上花了27分鐘，紛絲激動簇擁，一路高喊郭董選總統，並「護送」他走到台前；在此之前，郭台銘的掃街車隊下午繞行板橋區，許多鐵粉是一路跟隨到體育館。

▲郭台銘出席新北歡樂嘉年華園遊會。（圖／記者季相儒攝）

這場園遊會被外界視為他投入黨內初選的首場個人造勢，郭台銘下午在板橋慈惠宮參拜後，站車隊掃街整個板橋區，晚間六點半抵達板橋第二體育場，花了27分鐘才走到主舞台，支持者擠滿體育館，紛紛歡舞國旗、非常熱情，看到郭台銘抵達全部如喪屍般湧上。郭台銘致詞時說「我的總部在新北市！」，強調自己只有一本護照就是中華民國護照。

郭台銘帶高齡94歲的母親初永真、夫人曾馨瑩陪同，兒子郭守正也帶妻子出席，可說是全家總動員，又與高雄市長韓國瑜新竹造勢同場較勁，引發話題。

郭台銘在21日鴻海股東會上卸下董事長職位，從此全心投入選戰，此場股東會也成為另類誓師大會，為郭台銘營造更高氣勢；他在兩場國政願景發表會稱自己為中華民國最強外掛、中華民國隊長，以「國富民強」主打經濟牌，搭上強人政治的國際熱潮。

郭台銘自4月中宣布參選後聲勢一路高漲，競選廣告量、質兼具，更是台灣第一位參選總統的首富，政策方向主攻經濟、產業、科技，提出「東進、西和、北接、南拓」戰略藍圖。郭台銘的參選與美國總統川普有異曲同工之妙，甚至被外媒稱做台灣川普，他的一言一行也將被高度關注與討論。

▲郭台銘出席新北歡樂嘉年華園遊會。（圖／記者季相儒攝）

▲郭台銘板橋掃街。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統初選參選人郭台銘掃街拜票。（圖／記者羅婉庭攝）

▲郭台銘板橋掃街。（圖／記者李毓康攝）