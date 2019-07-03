「被做掉？」王金平憂初選民調被綠營操弄：國民黨應說明取樣特殊性

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選民調在即，日前退出初選的前立法院長王金平3日召開記者會指出，為避免讓對手握有操弄黨內初選的機會，呼籲黨中央公開說明民調取樣的特殊性，以釋各陣營支持者疑慮；並提出因應策略防範，降低對手陣營意圖影響初選的攻勢。

「這54年來為黨犧牲奉獻，即使有再多的委屈，我都可以忍受，但面臨黨的存亡危機之際，我絕不沈默。」王金平指出，7月8日正式開始民調，現在各陣營充斥「被做掉」的焦慮，尤其採取「取足各項樣本」、「戶內選樣」等，是受訪者不熟悉的方式，如接到電話者，不一定是受訪者，再加上7天冗長的作業期，加深各方的不信任的疑慮，也更強化「被做掉」的恐懼。

王金平表示，此次大選雙雄緊繃，決定勝負3到5 %的關鍵變數，讓綠營握有可輕易操弄「只要誰好打」、「誰容易增亂」就支持誰的大好機會。換言之，國民黨的初選有被民進黨操弄，決定候選人的重大疑慮。

王金平說，各陣營已出現，或主張退出初選，直攻大選；或呼籲停辦初選，「奇奇怪怪的初選，已出現可預期的奇奇怪怪過程和結果，自毀長城，大有可能。」

「當斷則斷，不斷自亂；亡羊補牢猶未晚矣！」王金平提出兩大呼籲，第一，黨中央應即刻向社會公開說明，本次調查取樣的特殊性，以釋各陣營支持者的疑慮，否則以訛傳訛，一發難以收拾；第二，提出因應策略防範，降低對手陣營意圖影響初選的策略攻勢，否則4年前「唯一支持洪秀柱」到「換柱」殷鑑不遠。

▲王金平記者會 。（圖／記者張一中攝）