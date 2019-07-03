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溫州打造兩岸同心小鎮　台青買「單程機票」入駐創業

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▲▼溫州洞頭金岙101兩岸同心村打造。（圖／記者陳政錄攝）

▲溫州洞頭全區打造兩岸同心小鎮，圖為金岙101兩岸同心村。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／溫州報導

浙江溫州市為推進兩岸合作、借助台灣鄉村振興經驗，近年將「半屏山」所在地洞頭區建設為兩岸同心小鎮，邀請台灣民眾交流，其中以金岙101兩岸同心村項目為例，就有台灣青年經考察後，押寶當地觀光資源，買「單程機票」前來著手創業。

洞頭區位於浙江南部沿海，溫州以東，是大陸14個海島區（縣）之一，大小島嶼302個，以仙疊岩、半屏山景區、海島生態、小鎮改造和漁村文化等發展觀光。其中高雄半屏山的典故，另一半就在洞頭。

▲▼浙江省溫州市洞頭區半屏山景區。（圖／記者陳政錄攝）

▲浙江省溫州市洞頭區半屏山景區。

在這個淵源下，溫州除上月底舉辦兩岸一家親．半屏山系列交流活動和雙屏論壇外，更積極開展兩岸交流，包括在區政府設立「台事通」台灣民眾行政事務辦理專區外，台胞之家也於6月28日舉行揭牌儀式。

台灣青年鄭元竺、王鴻宇都將洞頭做為自己第一次赴陸創業工作的首選地，他們在去年底前來考察當地政府與台商合作，對漁村傳統石頭屋建築加以改造的金岙101兩岸同心村後，便決定買「單程機票」前來發展。

鄭元竺表示，自己過去在台從事科技業，參考台灣猴硐貓村經驗，希望能在該地擴大實施，吸引觀光人潮；王鴻宇則說，自己希望在這邊開一家洞頭版的「解憂雜貨店」，並引入台灣文創小物等進行販售。

▲▼溫州洞頭金岙101兩岸同心村打造。（圖／記者陳政錄攝）

▲金岙101兩岸同心村項目負責人與台青介紹情況。

金岙101兩岸同心村項目負責人駱俊宏本身是台商，他坦言，改造傳統漁村有不小難度，包括為保存「石頭屋」特色和與居民協商就花了不少時間，不過透過特色的海島民居、風景，以及半屏山淵源、閩南文化等，加上周邊城市包括溫州、台州、樂清、瑞安等，人口加起來也超過2300萬人，應能成為孵化台青創業的有利平台。

目前，金岙101兩岸同心村規劃改造30棟石頭屋提供台青團隊入駐，預計今年9月全數工程完工，目前已有台胞之家的「厝邊灶咖」等開始營業，其餘待完工後陸續進駐營業，其地點位於洞頭區半屏鄉上，旁邊就是半屏島景區。

▼同心村改造傳統漁民石頭屋，提供團隊進駐。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼溫州洞頭兩岸同心小鎮。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：溫州,兩岸,兩岸同心小鎮,半屏山,創業

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