《所得稅法》三讀　長照扣除額12萬元約35萬人受惠

▲針對《所得稅法》修正草案，1日由立法院長蘇嘉全主持朝野協商，下午順利三讀通過。（圖／Youtube國會頻道）



記者陶本和／台北報導

針對《所得稅法》修正案，第17條修法將長期照顧費用納入扣除額，額度為每人、每年12萬元，並將排富門檻訂為綜所稅稅率20%；另外，在第14條與第126條條文方面，讓治裝費、進修訓練費及職業工具支出等三項費用，可適用核實減除，其減除比率各為總薪資的3％。

有關備受關注的行政院版本《所得稅法》第17條修正案，增訂「長照特別扣除額」，三讀條文明定，長照特別扣除額，為納稅義務人、配偶或受養親屬符合衛福部公告長期照顧之身心失能者，每人每年扣除12萬元；另外，修法規定，所得納稅義務人若綜所稅稅率為20%以上者，不適用幼兒學前特別扣除額及長期照顧特別扣除額。

至於第14條與第126條條文方面，修法規定薪資所得定額減除20萬元，選擇薪資所得核實減除者，職業專用服裝費、進修訓練費與職業上工具支出，三項費用可核實減除，其減除比率均各為總薪資之3％，而納稅義務人可選擇定額減除20萬元，或是三項特別費用核實減除。

此外，根據財政部估算，長照扣除額以12萬元計算，一年稅損約為60億元，而受惠人數約35萬人，在排富後稅損金額可再降低；而第14條與第126條條文部分，財政部粗估有約近10萬人受惠、稅損約40億元。