《刑事訴訟法》三讀　法官可命停押被告宣判日到庭

▲刑事訴訟法部分條文修正草案三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會3日三讀通過《刑事訴訟法》修正草案，防止未經羈押或停止羈押之被告意圖規避刑責而逃亡，明定刑事訴訟案件被告於審判中許可停止羈押者，法院得命被告於宣判期日到庭，違者逕行拘提；認為有必要者得定相當期間，命被告接受科技監控、交附護照，未經法院不得離開住、居所或一定區域等。

由於過去有多起判刑定讞的貪污犯或經濟犯棄保潛逃案例，如屏東縣前車城鄉長林錫章與公所辦事員駱文宗，因貪污各被重判14年6月及10年2個月定讞，但最後卻不見人影的狀況。

有鑑於此，本次臨時會民進黨團針對《刑事訴訟法》中的防逃機制進行修法，列入討論議案。本次修法重點在於健全防逃機制、增加羈押替代措施，避免再有犯嫌或判決定讞的被告潛逃，傷害司法公信力。

三讀條文規定，法院許可停止羈押時，經審酌人權保障及公共利益的均衡維護，認有必要者，得定相當期間，命被告應遵守以下事項，包括接受適當的科技設備監控；未經法院或監察官許可，不得離開住、居所或一定區域；交付護照、旅行文件或法院亦得通知主管機關不予核發護照、旅行文件；未經法院或檢察官許可，不得就特定財產為一定之處分等。

三讀條文也規定，受罰金以外主刑之受刑人，而未經羈押者，檢察官於執行時，應傳喚之，傳喚不到者應行拘提。此外，若經諭知死刑、無期徒刑、或逾兩年有期徒刑，而有相當理由認為有逃亡之虞者，得逕行拘提。