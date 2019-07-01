《平均地權條例》三讀　不動產交易買賣雙方皆要實價登錄

▲立法院副院長蔡其昌。（圖／Youtube國會頻道）



記者陶本和／台北報導

立法院臨時會1日下午三讀通過「實價登錄2.0」的平均地權條例修正草案，明定買賣雙方在申請土地，以及建物所有權移轉登記時，應共同申報登錄不動產的交易價格；另外，也規定若登錄不實，或是屆期未申報登錄價格資訊者，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

由於內政部推動的「實價登錄2.0」修法，要讓台灣房市透明化，其中包括《平均地權條例》、《地政士法》及《不動產經紀業管理條例》等3法。不過其中，在「平均地權條例」修法上，只審查綠委張宏陸的版本，沒有排審去年5月就送來的政院版，包括門牌揭露、預售屋即時登載等部分，在這次修法都沒有處理，引發變成是閹割版實價登錄的批評。

立法院長蘇嘉全上午召集朝野協商所得稅法等案，下午再進入院會表決，首要完成三讀的為平均地權條例修正草案。其中，行政院在去年5月提案修改《平均地權條例》，擬將現行實價登錄的區段化、去識別化資料改為「門牌全都露」，但引發外界反彈。

對此，民進黨團最後將採民進黨立委版本三讀，將現行30天內申報買賣案件，改為申請所有權移轉就檢附資料，原先門牌資料全都露條文，仍維持現行區段化、去識別化字眼，因此被質疑是閹割版的實價登錄。

另外，有關規範買賣雙方在申請買賣移轉登記時，應共同申報登錄；若登錄資訊不實，最高可罰15萬元，並令其限期改正，屆期未改正者，按次處罰。