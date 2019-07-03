　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

一天狂嗑5餐炸雞薯條！5歲男童竟罹脂肪肝…住院還帶零食作伴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼炸雞。（示意圖／CFP）

▲5歲男童平時愛吃炸雞，結果小小年紀就罹患脂肪肝。（示意圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸5歲男童小明（化名）身高雖然僅有120公分，但是體重卻達到31公斤左右。6月時，小明在幼稚園的體檢中被發現肝功能異常，醫生仔細檢查後驚覺他罹患了脂肪肝，不禁納悶「這麼小的孩子怎麼會有這症狀？」

綜合陸媒報導，事發在浙江省金華市，小明媽媽說，「因為平時工作忙，所以沒注意孩子吃飯問題，總覺得吃得多是好事，胖嘟嘟的還挺可愛；另外，小明確實非常能吃，基本上一天要吃4到5頓，每頓份量也都和成年人差不多，尤其愛吃炸雞腿、炸薯條配可樂，蔬菜水果則是幾乎不碰。」

▲▼炸雞。（示意圖／CFP）

醫生表示，小明在住院期間還帶了「一堆零食」進病房，被他立刻阻止；最終經過10天時間的治療後，孩子的肝功能總算好轉也順利出院。孩子爸媽在出院前也悔不當初地說，未來一定會控制小明的飲食，再也不讓他隨心所欲亂吃了。

據醫師分析，脂肪性肝病的發病年齡日趨年輕化，正常人肝組織中含有少量的脂肪，如三酸甘油酯、磷脂、糖脂和膽固醇等，其重量約為肝重量的3%至5%，如果肝內脂肪累積太多，超過肝重量的5%就可稱為脂肪肝。「通常出現的症狀包含食慾不振、疲倦乏力、噁心、肝區或右上腹部隱隱疼痛等。」

▼小明住院還想帶零食進去吃。（示意圖／CFP）

▲▼糖果,零食。（示意圖／CFP）

他再指，一些不良的生活作息和不健康的飲食習慣都與脂肪肝形成有關，除了避免常態性的高油、高糖飲食，還要積極進行每天30分鐘的有氧運動；此外，蔬果也要充分攝取。「最重要的，家長不能放任小孩吃任何東西，否則這樣的愛會變成傷害。」

ET快訊
新娘不是楊晴！《女兵》羅平消失一個月「秘婚金髮德國老婆」
慶600人歸隊！長榮員工餐吃「三寶飯」…領到的人都笑了
館長接受練喻軒邀戰！　「小兄弟我們來一場、一毛錢都不收」

關鍵字：炸雞,薯條,零食,脂肪肝

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

天氣太熱！2男「車內開冷氣」小睡一下…結果卻命喪停車場　原因曝光

和男友互看手機！她一打開驚見「上網喝茶紀錄」秒氣哭：還不只一個…

吳謹言掰了…《延禧攻略2》年底開拍　外傳女主角由「她」擔綱！

影／烈火襲來「爸緊抱女兒」任由背部狂燒　媽肉身「護老公孩子」犧牲成焦屍　

工作群組回「OK手勢」貼圖！他當場被主管叫去填離職單

影／餐廳吃飯！蒼蠅囂張降落肉餅…下秒「產卵爆生白蛆」　他看傻：是慈母

搭火車到基隆！小情侶「上下摸舔」猛嬌嗔…羞羞液體當場流出　她傻了

影／牛仔熱褲向上撩！他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」…11秒走光畫面全洩

逛賣場拎2大袋！主人放任博美搭扶梯…下秒「腳丫遭捲入」當場噴血染紅滿地

影／男嬰剛誕生！22歲未婚媽「忍痛自剪臍帶」3樓扔下…他卡2F哭出第一聲

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

《聲林之王2》首集開錄！！　蕭敬騰.林宥嘉虧主持人是「3妮老師」

海鮮控衝R～超佛現烤鮮蚵1顆5元 泰國蝦現撈現烤...吃到痛風也甘願

車震過程全錄下！年輕人妻尬上52歲外送員　夫氣炸拿刀衝出家門

香港立法會大樓兩周內不能開會　警方掌握10人罪證

對中國的零部件有信心 任正非：華為已適應遭美國敵視的新時代

一天狂嗑5餐炸雞薯條！5歲男童竟罹脂肪肝…住院還帶零食作伴

一度只剩圈養11隻！今年增7「鳥中大熊貓」綠尾虹雉

基層醫療人員匱乏　陸兒少近視率達53.6%年成本3兆元

現身華府研討會　陳明通籲北京放棄「一國兩制」政治框架

影／短裙馬尾按摩師「零死角服務」太惹火！她氣炸：腿開開坐我男友身上

影／兩岸文化新潮流　東森推「電競雲」多元轉型獲肯定

女兒外遇產下男嬰！阿嬤氣炸「抱起孫子」直接丟河裡溺斃

趙春山／從競合到零和看「川習會」

韓國瑜批防疫經費「只給外人」　陳其邁狂搖頭：防疫不分國界

驚險畫面曝光！男嬰遭自家愛犬突襲　當街嚎啕大哭...父母抱緊求救

消暑不成反烙賽！醫教你「看體質吃冰」：這段時間吃最好

車震過程全錄下！年輕人妻尬上52歲外送員　夫氣炸拿刀衝出家門

終於考完！指考試務人員興奮出闈排隊拿手機　18日寄發成績單

沒批評「不是男人」　新黨籲國民黨參選人回應「追究蔡英文違憲」

更新／低壓帶雨彈！新北基宜「大雷雨警戒」　10縣市豪、大雨特報

空服工會稱取三寶延誤是因保全公司塞車　台灣保全：6/30已結束合作

消防小尖兵暑期出動！射水滅火關關過　學習地震保命3步驟

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

大陸熱門新聞

陸拳擊冠軍約戰館長　嗆聲片曝光

廈門散打王被點穴！　當場倒地抽..

按摩師太惹火！她氣炸：坐男友身..

2男「車內開冷氣」小睡竟命喪停..

每天喝一瓶酒！78歲男長出「巫..

百度CEO李彥宏演講　觀眾突衝..

她抱怨室友不洗澡　網友回應了

13歲少女拒賣淫　遭頭塞馬桶逼..

老了也要做閨蜜！7女砸1800..

搭計程車遇老司機 女高中..

南寧國中女生　遭8名學姊圍毆

女兒外遇產子！嬤氣炸「抱孫」丟..

港媒爆郭文貴喊話港獨青年

中國南北船戰略性重組　營收突破..

更多熱門

相關新聞

「炸雞界真正霸主」專門店終於要開了　隱藏版點心必吃

在台深耕超過20年的「拿坡里披薩」，雖然店內主要販售披薩商品，但其炸雞卻被許多網友評比為「炸雞界真正霸主」。對此，業者經過一年籌備與測試，終於要在台北跟桃園開出炸雞專門店，不僅販售招牌炸雞，還增加時蔬跟薯條以及銀絲卷點心品項，預計開幕首天就會引發排隊風潮。

才開炸雞　4「壯背影」衝來緊盯

鮪魚棒誘惑！　汪睜眼3秒又睡著

人裝睡不給肉！柴趴胸口死亡凝視

零食試吃會！新豐店限定免費剪指甲

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4

小18歲老公精蟲數超標6倍！43歲女星再驗孕崩潰大哭

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

自強號撞人停駛！2女慌等1小時跳車逃

震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

完全沒心機3種星座朋友

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了

林森酒店小媽媽「餓死2歲童」　北漂挽男友

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面