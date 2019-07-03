一天狂嗑5餐炸雞薯條！5歲男童竟罹脂肪肝…住院還帶零食作伴

▲5歲男童平時愛吃炸雞，結果小小年紀就罹患脂肪肝。（示意圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸5歲男童小明（化名）身高雖然僅有120公分，但是體重卻達到31公斤左右。6月時，小明在幼稚園的體檢中被發現肝功能異常，醫生仔細檢查後驚覺他罹患了脂肪肝，不禁納悶「這麼小的孩子怎麼會有這症狀？」

綜合陸媒報導，事發在浙江省金華市，小明媽媽說，「因為平時工作忙，所以沒注意孩子吃飯問題，總覺得吃得多是好事，胖嘟嘟的還挺可愛；另外，小明確實非常能吃，基本上一天要吃4到5頓，每頓份量也都和成年人差不多，尤其愛吃炸雞腿、炸薯條配可樂，蔬菜水果則是幾乎不碰。」

醫生表示，小明在住院期間還帶了「一堆零食」進病房，被他立刻阻止；最終經過10天時間的治療後，孩子的肝功能總算好轉也順利出院。孩子爸媽在出院前也悔不當初地說，未來一定會控制小明的飲食，再也不讓他隨心所欲亂吃了。

據醫師分析，脂肪性肝病的發病年齡日趨年輕化，正常人肝組織中含有少量的脂肪，如三酸甘油酯、磷脂、糖脂和膽固醇等，其重量約為肝重量的3%至5%，如果肝內脂肪累積太多，超過肝重量的5%就可稱為脂肪肝。「通常出現的症狀包含食慾不振、疲倦乏力、噁心、肝區或右上腹部隱隱疼痛等。」

▼小明住院還想帶零食進去吃。（示意圖／CFP）

他再指，一些不良的生活作息和不健康的飲食習慣都與脂肪肝形成有關，除了避免常態性的高油、高糖飲食，還要積極進行每天30分鐘的有氧運動；此外，蔬果也要充分攝取。「最重要的，家長不能放任小孩吃任何東西，否則這樣的愛會變成傷害。」