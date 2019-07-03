亂丟菸蒂被檢舉！他怒PO文「應該制止我」猛轟：缺德錢也賺...神邏輯網看傻

▲他亂丟菸蒂遭檢舉反而怪別人。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／綜合報導

不要亂丟菸蒂應該是一般人都知道的事！一名網友日前收到被檢舉的罰單，要繳交罰款1200元，他怒而上網PO文，認為檢舉者應該當下就制止他，而不是為了獎金拍照檢舉，更批靠檢舉月入10多萬的檢舉人，「這種缺德錢也賺？」，但他萬萬沒想到，PO文後反遭大批網友洗臉，直言，「活該」！

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文指出，前幾天收到2月被檢舉亂丟菸蒂的罰單，要繳納1200元罰金，表示「雖然亂丟菸蒂是不應該，但是如果你真的是為了環境清潔，你應該當下就制止我，或者要求我把菸蒂撿起來吧？而不是在那偷拍檢舉，菸頭還不是留在那」。

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原PO還稱，「說穿了就是為了480的獎金嘛，還聽說有人靠檢舉月入10幾萬，這種缺德錢也賺？就不要哪天被抓到你在偷拍人家！」。

他這一番言論讓廣大網友全看傻，紛紛留言狂罵「您是來求打臉嗎？」、「那你就不要亂丟很難嗎」、「自己做錯事還檢討別人的意思」、「只能說活該」、「你確定當面制止，你不會惱羞？」、「檢舉是個不用正面衝突的安全作法」、「看到留言覺得這社會還有救」、「看你臉這麼腫，我就安心了」。

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