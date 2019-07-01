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影／長榮空姐求刪偷拍照！他跩笑「我會PO網」...老爸嗆罷工飆罵：沒用的東西

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突發中心／綜合報導

長榮航空勞資協商再度破裂，空服員罷工活動仍持續著。日前有空服員上午到鄰近速食店用餐，卻碰上其他用餐民眾偷拍，面對空服員要求刪除照片，對方竟還揚言要PO上網路，空姐一時氣憤，「沒水準」就這麼脫口而出，不料，對方竟開啟一長串羞辱，大罵空服員是「混蛋」、「沒有用的東西」。

▲▼辱罵空姐。（圖／陳姓民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白衣男子疑似偷拍空姐，雙方爆激烈爭執。（圖／陳姓民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

「大家都委屈了！」一名長榮空姐在臉書上發文並附上一段影片，只見一群空姐正在知名連鎖速食店用餐，卻碰上一名男子偷拍，她們遂而要求男子刪除偷拍照，沒想到對方竟一臉跩笑回應，「好啦，沒關係，我可以直接把它放到網路上面」，態度瞬間引爆空姐怒火，一句「沒水準」脫口而出。

▲▼辱罵空姐。（圖／陳姓民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲男子父親飆罵空姐「渾蛋」。（圖／陳姓民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

正當男子一行人準備走出門外時，護子心切的男子父親聞言秒被激怒，立刻折返，伸出食指怒指空姐，跳針狂問「妳說什麼？」。空姐回應，「你兒子有拍我們」、「我親眼看到他拍我們」，不料，男子父親疑似惱羞成怒，大嗆「妳囉嗦，那妳去告啊，去告啊，去抗議！」

但這還不夠，男子父親再提「罷工」，飆罵「跟妳們現在在做這種無聊的罷工是一樣的，妳們要靠自己去爭取，靠自己的表現，不是在那邊靠工會，渾蛋，一群沒有用的東西，台灣就是你們這些人才會把台灣的競爭力越搞越糟，妳們要靠自己的本事去爭取啊，妳要往上升啊，妳不爽去考更好待遇的公司啊！」。

對此，桃園市空服員職業工會表示，「工會對於各界意見均表示尊重，但也期盼各界能理性看待。」目前已掌握爭執現場錄音、錄影的證據，會對民眾保留法律追訴權利。

▲▼辱罵空姐。（圖／陳姓民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲空姐臉書全文。（圖／翻攝臉書）

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關鍵字：長榮,罷工,空姐,偷拍

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