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社會 社會焦點 保障人權

這支測速照相單月進帳160萬　彰化最賺錢金雞母民眾超怨恨

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▲芳苑鄉斗苑路與路平交叉口的測速照相機，1個月開出千餘張罰單。（圖／讀者提供）

▲芳苑鄉斗苑路與路平路交叉口的測速照相機，1個月開出千餘張罰單。（圖／讀者提供，以下同）
記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芳苑鄉斗苑路與路平路交叉口，路面寬廣筆直常有車禍事故，5月中旬警方便在路口新設一支測速照相桿，超速開罰1600元，1個月內便開出1060張罰單，為縣庫增加160萬元的收入，成了縣內的測速冠軍，附近住戶曾1天被開罰3張，認為警方在裝設前沒有加強宣導，才讓荷包大失血，為此造成民怨。

▲芳苑鄉斗苑路與路平交叉口的測速照相機，1個月開出千餘張罰單。（圖／讀者提供）

縣議員江熊一楓指出，縣府每年交通罰款預定是為3億8千萬元，2018年開罰4億5千266萬元，多開了7千多萬元，達成率119％，為何還不斷的增設測速照速桿。

警方指出，該處為當地後寮村出入路口，道路筆直寬敞，沿途綠意盎然，雖然限速60公里，但駕駛人至此，都會不自覺地踩油門加速前進，也發生車速過快撞到民眾，才設立測速照相桿取締違規，在5月份都有在網路及村里內作宣導，希望村民能都多加留心注意。

▲芳苑鄉斗苑路與路平交叉口的測速照相機，1個月開出千餘張罰單。（圖／讀者提供）

據了解，因為這支測速照相桿，住戶經常因為超速被取締，恨得牙癢癢，而在田中鎮到二水鄉的員集路，因為限速50KM紅綠燈標誌又少，也常有汽機車駕駛人行經該處，經常接到被測速照相取締罰單，但也有民眾認為，警方加裝測速照相機，都是為了給超速駕駛一個警惕，也為了民眾生命把關。

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關鍵字：罰單,測速照相,芳苑

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