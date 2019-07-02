逆子狂毆老父...鄰居看不慣陪報警！　他咆哮「呼你死」持6刀砍殺對方

▲張男不滿陳男多次陪同父親到警局報案，氣得持6刀追砍對方，台中地檢署今將他起訴。示意圖與本案無關。（圖／CFP）

地方中心／台中報導

台中一名52歲張姓男子多次毆打、騷擾父親，讓張父不堪其擾並聲請保護令，但他仍依然故我，而其陳姓鄰居見狀也多次陪同張父到警局報案，沒想到此舉卻惹毛張男。2019年4月間張男拿著菜刀1把及柴刀5把到陳男住處追砍陳男，導致陳男全身多處刀傷，陳妻見狀嚇壞報警，台中地檢署也依殺人未遂罪將張男起訴。

起訴書指出，張父對張男聲請保護令在案，但張男卻依舊經常騷擾父親，還不斷向他要錢，要不到就辱罵甚至動手打人，而陳男對張男的舉動很是感冒，多次陪同張父到警局報案，但沒想到卻因此惹毛張男。

檢方調查，2019年4月20日清晨6時許，張男在自家附近雜貨店喝了2瓶保力達後，想起陳男常陪著父親到警局報案，竟拿著菜刀1把、柴刀5把跑到陳男住家外瘋狂咆哮「要給你死」。

面對張男的瘋狂舉動，陳男拿起地上木棍死命抵抗，趁亂之中也打掉了張男的柴刀，張男下一秒立刻拿起菜刀持續攻擊，陳男徒手自衛但仍抵不過張男的猛力追砍，導致他頭頸部多處開放性傷口、顏面神經也遭切斷、左手神經肌腱斷裂、左手4指合併神經、血管、肌腱斷裂，再加上手指骨折等傷害。

張男行兇後隨即帶走凶器柴刀及菜刀，並騎著機車逃逸，另4把柴刀則被丟棄在現場，陳妻見丈夫滿身是血嚇得趕緊報警，並將丈夫送醫治療，所幸沒有生命危險。

張男事後自行到警局投案，並交出凶器，但員警發現他滿身酒氣，立刻對他實施酒測，酒測值高達0.25毫克，台中地檢署2日則依殺人未遂及公共危險等罪將張男起訴。

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