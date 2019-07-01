五股越籍移工多處刀傷倒血泊　警帶回5目擊者循線追緝中

▲五股區御成街一處超商前，30日晚間8時許發生一起越籍移工遭砍的案件，目前警方正著手調查中。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市五股區御成街一處便利商店旁，30日晚間8時許傳出有外籍移工身中多刀倒地不起。警方獲報到場時，砍人的犯嫌早已逃逸，救護人員將受傷的移工送往鄰近的淡水馬偕醫院救治，目前並無生命危險，但仍在救治中，而警方在現場找到2把作案用的刀械，整起案件警方正循線調查中。

據了解，案發地點就在五股區御成街一處超商前，當時有多名外籍移工聚集在超商外，雙方疑似有口角糾紛，其中一名年約20歲的男性越籍移工，被多人持刀追砍，民眾看到後趕緊打電話報警。

警方接獲報案後，迅速派遣快打警力24人趕抵現場，但砍人的一方做案後早已逃逸，遭砍的移工背部、腰部及腿部皆有刀傷，被救護人員送往淡水馬偕醫院救治，送醫時意識清醒，目前仍在救治中。

警方隨後拉起封鎖線，並派請鑑識人員到場採證，員警除了在現場找到2把疑似作案用的刀械，事後也將現場5名目擊民眾帶回派出所訊問，目前暫時排除涉案可能，但員警仍要調閱周邊監視器影像，進一步釐清事情發生的經過。

▲▼越籍移工疑似在超商外與人起口角，遭對方持西瓜刀追砍，逃了約10米後體力不支倒地，地上留下的血跡仍清晰可見。（圖／記者趙永博攝）



▲轄區警方30日晚間11時許，在成州派出所簡述案件發生經過。（圖／記者趙永博攝）