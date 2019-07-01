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還要排2天！「巨無霸馬克杯」限量100個　星巴克咖啡特展驚現人龍

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▲▼星巴克特展 。（圖／記者曾婉婷攝）

▲「2019 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程」特展還沒開始，門口外就已經出現排隊人龍。（圖／記者曾婉婷攝）

記者曾婉婷／綜合報導

星巴克一年一度的盛事「2019 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程」特展，將於7月3日起至7月28日開展，期間除了推出全新限定飲品外，還首賣限定商品，包含經典Giant SIREN跟行李箱，限量各只有100個，因此引起粉絲高度關注，甚至展覽開始的前2天（7/1），就已經出現排隊人龍，都是要來搶展場限量商品。

星巴克自2014年起開始舉辦「Coffee Journey咖啡旅程」特展，並創下至今已逾25萬的觀展人次。而邁入第六屆的「2019 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程」特展，將於7月3日起至7月28日於華山文創園區西2館開展，售票280元。業者預期今年觀展人數可望突破10萬人。

▲▼星巴克特展 。（圖／記者曾婉婷攝）

星巴克指出，本次特展也搶先釋出全新展場限定飲品「濃縮雲朵英式艾爾Espresso Cloud English IPA」，並首次導入風靡新加坡等市場的全新飲品「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」，共有4款，預計第三季可導入門市販售。

除了限定飲品受到粉絲關注，特展限定的「經典Giant SIREN」和「星巴克旅程行李箱」，更是引發熱烈討論。經典女神設計與直身形狀的「Giant SIREN」，將品牌內用杯款倍數放大，並於杯底特別標記獨特編號，限量一百個，極具蒐藏價值。售價9,800元，於7/3首賣。

▲▼星巴克特展 。（圖／記者曾婉婷攝）

而「星巴克旅程行李箱」則搭配全黑設計，簡約質感且箱體特別標記獨特編號，限量一百個，售價9,800元，於7/10首賣。由於展場限定商品為全球首發，且限量各只有100個，因此吸引不少粉絲在開展前兩天就到現場排隊，十分瘋狂。根據現場目測，目前大概有約100人在排隊。

星巴克表示，去年特展也有推出限定商品，限量只有50個，剛開始販售就被秒殺，所以今年增量到100個。另外，本次Coffee Journey還有推出紀念商品，以星巴克的四個咖啡豆標及代表元素，推出馬克杯、不鏽鋼杯、提袋，以及毛巾與網帽等品項。

▲▼ 咖啡 。（圖／業者提供）

另外，cama café則首度和桂格攜手合作，於7/1推出「喝的健康早餐」新概念限定飲品-「拿鐵穀多多」，將招牌經典拿鐵中加入堅果穀多多焙香腰果風味，售價75元。限定2週販售至14日止，每店限量200杯。

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關鍵字：星巴克,咖啡,排隊

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