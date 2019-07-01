身上只有26元！她偷27元飯糰給「1元哥」吃　喊冤：只是還沒付錢...他打臉

▲她偷一個27元的御飯糰給朋友吃上官司。（示意圖／ETtoday資料照）

地方中心／高雄報導

高雄一名洪姓女子身上僅有26元，得知林姓友人只有1元起了同情心，未結帳就從超商拿了一個27元的飯糰給林男，吃上竊盜官司。法院審理時洪女冤喊，2人加起來共有27元，只是還沒結帳。但她萬萬沒有想到，林男竟在庭上反咬一口，害她被依竊盜罪判處罰金3千元，如易服勞役要關3天，可上訴。

根據判決書，2019年3月8日洪女到高雄市一間全家便利超商，拿了放在展示架上價值27元的鮪魚御飯糰，沒有結帳便交給林男吃，店內員工發現後，趕緊報警處理。

洪女在法院審理時坦承有拿御飯糰，但她矢口否認竊盜，辯稱，「我記得身上有26元，林男身上也有1元，還沒有付錢而已」；沒想到林男作證時卻說，「當時她跟我說飯糰是人家不要的」，當場打臉洪女。

法院認為，從林男的證詞可以得知，洪女本來就沒有付款的意願，不然她會告知林男「須一同付款」，因此不採信洪女證詞，但審酌洪女已經被扣下27元，應視為已經賠償超商，僅依竊盜罪處罰金3千元，如易服勞役，以1千元折算1日。全案仍可上訴。

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