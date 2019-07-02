21陸品牌名列全球最有價值科技100強　台灣唯一上榜台積電

▲台積電是唯一上榜的台灣品牌。（圖／台積電提供）

記者馬叔安／綜合報導

英國品牌評估機構「品牌金融」（Brand Finance）日前發佈「2019全球100大最有價值科技品牌」（Brand Finance Tech 100 2019），其中有21家大陸品牌上榜，其中4家進入前十強，包括華為、微信、騰訊和淘寶，分別名列第7到第10名，而台灣唯一上榜的企業則是第36名的台積電。

根據排行榜，前4名皆為美國品牌，分別為亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、谷歌（Google）和微軟（Microsoft），第5名則為韓國的三星（Samsung）。

此外，大陸品牌排名最前的華為，品牌價值622.78億美元，比上年增加63.7%，其他上榜的還有天貓（12名）、百度（21名）、阿里巴巴（25名）、美的（27名）、網易（29名）、京東（32名）等17個品牌。

▲大陸品牌華為。（圖／記者邱倢芯攝）

台灣唯一上榜的台積電，以1名之差落後於芬蘭的諾基亞（Nokia），但贏過大陸的海康威視、優酷、小米、聯想、愛奇藝等品牌。

根據「全球企業動態」微信公眾號，Brand Finance使用「授權節省法」（royalty relief）計算品牌價值，即測算未來授權使用這樣一個品牌所應該支付的費用，100個上榜品牌的總價值為18030億美元，其中美國品牌總價值11390億美元，佔63.2%。