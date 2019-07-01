臉書驚見「最強國中生外流」福利放送！人夫衝動求+1　新iPhone慘成肉票

▲討「謎片」被騙，人夫ID被盜「iPhone慘變肉票」。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

台南市善化一名23歲已婚人夫日前在逛臉書時，看見一名女網友貼文發放「國中生外流」影片，他為了獲得影片就依照對方的指示操控手機，結果造成剛入手3天的iPhone XR被「綁架」無法解鎖，對方勒索2470元才願意幫他解鎖，他拒付贖金，就被對方嗆「不繳費就算了，去買新手機吧。」

影片中可以看見，女網友的臉書PO了許多女學生的清涼照片，其中一篇還貼文「最強國中外流福利」、「全台所有國中生外流集合分享」、「要領的+1私訊」等字，受害人夫被誘惑一時起色念失去理智，結果中了對方的陷阱，讓剛買3天的iPhone XR被「綁架」。

原來人夫私訊女網友「+1」要福利包，對方先指示他要登入一組Apple ID，他照做後手機的開機密碼立刻被改、當場變死機，接著對方就要求他必須到匯2470元福利金才能解機，還隱隱威脅「我看得到你的手機電量，也看得到手機裡所有東西」，但他拒付贖金，對方就回嗆「不繳費就算了，去買新手機吧。」

▲手機達人解釋，受害人碰上的是一種常見的iPhone綁架手法。（圖／東森新聞）

受害人夫說「不確定說繳費之後，她會不會把（開機）密碼跟我講，所以我也不會去繳」。一名手機達人李小龍就說「（iPhone）登入一組陌生的Apple ID後，尋找我的iPhone的預設值就會打開，如果說它另外一邊也馬上更改密碼，改完之後你這邊就沒辦法做登出了。」

手機達人解釋，受害人碰上的是一種常見的iPhone綁架手法，對方透過 iPhone內建保護機制讓受害者手機上鎖，並且能遠端利用「尋找我的iPhone」狀態，看資訊、製造假象要求贖金。他建議最好不要亂登入陌生的Apple ID，如果真的中招了也不要付錢，直接拿手機、購買證明找官方或憑證委託解機即可。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。