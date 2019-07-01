三星超殺機種限時狂降6千元起　iPad Pro 10.5吋現折8千元

▲momo攜手台灣三星推2.0版「SAMSUNG超級品牌日」，目標衝7倍銷售成長。（圖／momo購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

換手機、換筆電，今（7/1）買三星、Apple有一日限定特價最划算。momo購物網再度與SAMSUNG合作推出超級品牌日，S10系列、Note9等全系列商品狂降6,000元起；PChome 24h購物的Apple Day，其中iPad Pro 10.5吋現折8,000元，促銷力道不輸購物節活動。東森購物網則是買3C滿額就送《掃毒2》電影票。

看準畢業季與暑假採買熱潮，momo購物網於7/1推出SAMSUNG超級品牌日2.0版，比起前一次主打79折起，此次包括手機、平板、穿戴、周邊配件、記憶卡、螢幕、電視、洗衣機等，全系列商品低至71折起，其中必敗推薦包括S10系列機型最高降5,400元，S10 6.1吋 八核4鏡頭十周年旗艦機折後價24,500元，登記再送原廠閃充板、10%紅利金；Note 9狂降6,000元起；2019最新Tab A 8吋Wi-Fi平板下殺95折；Gear S3-Frontier現省破5,000元；32型曲面液晶螢幕下殺再加送SSD；43型4K HDR聯網電視內建APPLE TV再折3,000元。

▲S10系列機型最高降5,400元。

除了促銷折扣更下殺，也大手筆祭出超過200個回饋名額，包括單筆滿額登記送三星智慧手環（市價999元）、登記送三星無線閃充板（市價1,190元）；購買指定機款加碼送10%紅利金或最高500元新光禮券；消費滿25,000元登記抽三星Buds藍牙耳機（市價4,990元）、滿35,000元登記抽三星A9手機（市價1,6900元）、滿50,000元登記抽三星平板T590（市價10,900元）。由於momo與SAMSUNG首度合作超級品牌日，活動單日即為品牌創造5倍銷售成長，這次再度攜手合作，目標衝7倍銷售。

PChome 24h購物則是於每月1日推出Apple Day，除了系列產品有促銷優惠，像是iPhone Xs Max 256G銀色款，市價45,500元，限時狂降價41,588元，只比雙11貴88元；iPad Pro 10.5吋256GB LTE太空灰，網路價30,900元，限時價22,900元，等於狂降8,000元，另搭配站上儲值、銀行刷卡等可回饋10%以上，也就是折上加折，尤其刷玉山卡滿25,000元最高送3,500刷卡金，限量需登錄，換算下來荷包省更多。

東森購物網則是搭配即將於7/12上檔的《掃毒2》，精選手機、平板等3C推薦之外，至7/8止，於通訊館消費累計滿5,000元以上，登錄就送限量電影票。另外，7/1起於App首購消費1元登記即可抽iPad mini 2019，指定銀行信用卡消費享最高回饋10%。