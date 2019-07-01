誆八仙塵爆傷者買萬元秘方　醫療蟑螂又賣靈骨塔行騙全台

▲伍政山涉嫌在各大醫院、急診室向病患與家屬以特效藥行騙，被檢察官起訴。（資料照／東森新聞）

記者劉昌松／台北報導

男子伍政山曾在八仙塵爆案中，向傷者家屬兜售上萬元的「祖傳燒燙傷秘方」，被警方查獲後，仍持續在全台醫療院所，向病患及家屬兜售特效藥，還以代售靈骨塔名義行騙，台北地檢署調查後，依詐欺、侵占等罪起訴伍，並以伍男有慣性詐騙惡習，請求法官宣告命他去強制工作。

伍政山(57歲)從2014年間開始，出沒在各公私立醫院、急診室，向病患、病患家屬推銷醫療器材、特效藥，2015年間，八仙塵爆案發生後，他還在彰化基督教醫院，向塵爆傷者家屬宣稱，有可治療燒燙傷的秘方，1瓶要價1萬元，有家屬心急付錢，等很久沒拿到藥才知道受騙。

案經媒體大肆報導後，伍男仍未收斂，持續在其他醫療院所行騙，因此被檢警通緝後，2018年間，伍男化名「林志聰」，向新北市新店區的某彩券行店員佯稱，有朋友要轉賣靈骨塔，遊說店員投資2萬元。然後，伍又誆稱慈濟醫院辦歡送會要買2本刮刮樂，和彩券行店員約在慈濟醫院停車場面交刮刮樂後落跑。

起訴指出，伍男在犯行曝光，並經媒體披露後，不思悔改，顯示平時以慣性詐欺病患家屬及善良百姓為主，確有犯罪之習慣，因此依法起訴伍男外，並請求法官判決伍男入監前，命他先去強制工作。

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