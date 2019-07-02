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自曝1047字血淚史！前空姐揭「仁慈的長榮」高壓手段：沒把空服當人看

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▲▼ 長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭 。（圖／記者張一中攝）

▲長榮航空罷工進入「延長賽」。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

長榮航空空服員罷工進入第13天，對這次罷工行動，雖然許多人都給予支持，認為爭取自己的權益是應當；但不少人則挺資方，批空服員只是貪得無厭。一名前空服員貼文，分享過去經歷，曝光長榮曾大舉資遣組員，並降低薪資招募新人，種種事蹟讓她直呼，「長榮從來就沒把空服員當人看，更別說當家人看。」

這位前空服員在臉書貼文，一開始就說長榮從來沒把空服員當人看，表示當年她飛3年多，卻因為椎間盤突出，有2.5都天天穿鐵衣上班。「為什麼不離職，問的好，那請問你來幫我賠錢嗎？」她說，她花很久的訓練時間，卻領著低薪，忍著比當兵還恐怖、天天都想哭的高壓控制生活，「我總要賺點錢才甘心吧！」

請繼續往下閱讀...

前空服員回憶，說空服員「不知道共體時艱多少次」，連應該要2天以上的班次，都直接當天來回。她表示，911事件後，長榮「預期」航空業會有衝擊，便叫一批空服員去領資遣條，並要簽下一張放棄自身權益、永不得異議的單子。她說，當場有社會經驗充足的學姐馬上叫她們不要簽，事後她也發現，「果然，資遣費大幅短少，長榮惡意只用底薪30000來算資遣費。」

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▲▼長榮空服員罷工第12天，工會舉行告氣球活動，空服員們把心裡的話寫在氣球上，為自己祈福。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮空服員罷工第12天時，工會舉行告白氣球活動。（圖／記者湯興漢攝）

她怒罵，空服員為了「共體時艱」，飛到耳朵、手、腰、整個健康都炸掉，卻換來長榮這般對待，連資遣費都故意要凹空服員。她揭露，那些被簽收完資遣單的人，就被丟下一句話，「限時2小時內離開長榮，永遠不得再踏進來」，還被強制收走所有的制服跟徽章。

前空服員還說，當時長榮大舉資遣線上資深資淺組員後，就把線上人員的薪資降低，並踩在低薪上招募新人，而這樣的做法在行銷裡稱為「cost down」。她痛心質問，「請問這2小時就直接把我趕出大門，長榮有跟我協商嗎？」也說她腰傷2年，公司沒有慰問過半聲；其他空服員，「我們中耳炎卻要一邊吃藥一邊照樣服勤，聽力的喪失，長榮有把我們的健康考量過嗎，有賠償嗎？」

「其他的還很多不想說了。只是覺得長榮不是大家想像 ，或是他們營造出來的假象那樣『仁慈』的公司」，前空服員最後也說，她忍了很久，本來不想多事，是真的看不下去，才貼文發聲。

她最後也附上另外2位空服員的控訴，其中一位A空服員指出，因為病假證明很難拿，她只能抱病去飛，結果導致左邊耳朵聽力只剩一半；另一位B空服員則透露，她在長榮學會的幾件事，就是「長榮紅衛兵訓練！組員死的不明不白」、「永遠都在共體時艱！不要一直拿某一年的年終來說嘴」、「私人企業知法犯法」、「不爽不要做」、「台灣儒家教育！為了自己和下一代！打倒奴化社會！酸民人人有責！」

▲▼長榮空服員罷工第12天，工會舉行告氣球活動，空服員們把心裡的話寫在氣球上，為自己祈福。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮空服員高舉氣球，希望理性協商。（圖／記者湯興漢攝）

B空服員透露，她在長榮飛了4年半，在華航尚未抗爭前，她月領約3萬（底薪15000+飛行津貼），還要自己補貼凌晨的計程車錢，後來公司開放中國航線後，她為了存錢也不要命地飛，「我從來不請假，一個月平均離地飛行時數是120小時~150小時，在業界都知道這是保證會生病的時數，那時候我一個月也不過6～7萬」，還常常可能因為客人隨便一封信投訴要記點扣錢，或賣錯免稅品要賠錢，扣到沒錢。

B空服員也說，「長榮很久都只招剛畢業的軟柿子」，還只招女性，更誇張的是長榮當初的「請假制度」，「我07年在長榮時，請病假是需要當天先到指定醫院開診斷證明，再拿著診斷證明到南崁給地勤人員審核，核准後當天才給予病假」；也就是說，一個燒到40度、得流感的組員，要先去大醫院等好幾個小時候診，再坐1個小時的車去南崁，再坐1個小時的車回家休息。

B空服員忍不住問，「請問這叫病假嗎？病假表示當天就是無法出席，那為何我還要當天來回公司？」就算之後公司制度調整為「當天須要去指定醫院，隔天繳回證明」，但因為指定醫院都是大醫院，候診時間長、費用也高，所以當時她都是帶病上場，「以現在已經是媽媽身分的我來說，我真心抱歉那些在機上可能被我傳染的乘客，尤其是小朋友們。」

▲▼ 。（圖／翻攝自前空服員臉書）

▲前空服發文，曝光過去血汗史。（圖／翻攝自前空服員臉書）

最後她提到「不爽不要做」，說她確實是不爽所以就不做了，因為看到公司各種做法讓人很心寒，像是「我看到在營運不好，非典肺炎和油價飆高時，長榮資遣快退休的資深學姊」、「我看到長榮要砍人時，故意搜查特定組員行李和跟飛特定組員航班，逼著她們不要做」、「我看到只要是任何匿名的指控，長榮可以把組員關在小房間內數小時的偵訊引導認罪……逼組員看A片確認不是自己……你可知道這樣的事件在美國……絕對可以告垮長榮。」

「我看到組員的家庭因為聚少離多，另一半外遇和離婚的比例高到驚人」、「我看到組員的老公帶著孩子在機場送媽媽去飛長班，孩子聲嘶力竭的在機場哭喊著……媽媽……媽媽」、「我看到颱風天風切太大不能起飛，我們載著乘客在地上等那風切小的那一秒立刻滑行，大風吹著飛機向船一樣的搖，我不知道我這樣僥倖的活著還有幾次」、「我看到組員早就健康受損，受傷的腰綁著腰夾繼續拉著40 公斤的車往著拉高的的機頭走」、「我看到五年十年後，我的朋友在其他行業內認真工作，他們的薪水早就超過我，而我，到退休都不會超過8-9萬一個月，而且也沒累積到任何專業。」

「長榮不管怎樣都絕對不會放過大家」，B空服員也向正在罷工的空服喊話，說這一場戰絕對沒有結束，回到天空後絕對內戰連連、滿天空的砲火，「不論如何妳們的手一定要牽緊了不要放！妳們是台灣的驕傲！妳們才是台灣之光。」

▲▼長榮說明目前爭議跟處理進度,長榮航空發言人陳耀銘。（圖／記者季相儒攝）

▲長榮航空發言人陳耀銘向罷工中的機組員喊話，希望能回到談判桌上來協商，儘快讓罷工落幕。（圖／記者季相儒攝）

而原本外界預期長榮航空罷工即將落幕，但勞資雙方因為在禁止秋後算帳就「喬不攏」，工會宣佈罷工活動繼續，勞資雙方敲定7月2日將再次協商。長榮航空發言人陳耀銘表示，公司仍不放棄任何持續與工會協商溝通的機會，也向罷工中的機組員喊話：「大家都是一家人，孩子們快點回家吧！」也希望能回到談判桌上來協商，尋求共識儘快讓罷工落幕。

長榮航空今年第一季營運表現較往年好，內部原本對今年營運很有期待，預期今年營運可望再創新高，資方希望罷工能儘速落幕，也期望今年營運不要落入虧損情況，將以永續經營為努力目標，期盼今年營運能有盈餘以回饋員工及股東。

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關鍵字：長榮,罷工,空服員

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