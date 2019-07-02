何謂罷工前狀態？長榮二次協商「開頭就卡關」　周聖凱：資方態度算強硬

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

長榮罷工勞資雙方2日上午9時正式開始第二次協商，工會將會針對六項訴求逐一與資方進行商討，但似乎才剛開頭就又遇上難題；上午10時許第一次中場休息時，工會副秘書長周聖凱受訪表示，工會要求「參與罷工會員全力恢復罷工前狀態」，但資方對於「何謂罷工前狀態」看法似乎有所分歧，因此目前雙方仍各自講解，尚未進入實質討論階段。

▲長榮罷工二次協商，工會副祕書長周聖凱上午10時許中場休息接受媒體採訪。（圖／記者沈繼昌攝）

請繼續往下閱讀...

工會與長榮資方29日曾進行第一次協商，原本罷工行動有望露出落幕曙光，但雙方卻因「禁止秋後算帳」細節喬不攏，最後宣告破局收場；如今勞資雙方重啟談判，工會在協商前也指出，將會堅守「禁秋後算帳」立場，要求公司必續保障每一位合法參與罷工會員的權益，在未來的職涯中，不能有任何秋後算帳的懲罰。

但第二次協商才剛拉開序幕，勞資雙方似乎又遇上難題卡關；周聖凱在中場休息時接受媒體採訪，表示工會一開始就要求「參與罷工的會員，全力恢復罷工前狀態」，但資方卻質疑「何謂罷工前狀態？」雙方看法出現分歧，目前仍是各自講解，還未進入實質討論階段。

周聖凱坦言，目前工會的對案與上次一樣，但資方的對案則是希望比照先前技師工會的版本，但若按資方版本，相當於沒有任何前進，與工會期待有所落差，「目前資方的態度還算是強硬，對於條文要等休息時間討論後，再看看是否有更具體的回應，希望下一階段，資方能有更多回應。」

▼二次協商才剛開場就卡關，至第一次中場休息時，雙方還未進入實質討論階段。（圖／記者沈繼昌攝）