空服員出沒地點曝光！長榮罷工發起「快閃活動」：直到團協簽訂為止

▲工會宣告自2日起發起「罷工快閃活動」 。（圖／記者張一中攝）

記者莊智勝／桃園報導

長榮罷工邁入第13天，勞資雙方僵持不下，雖今（2日）重啟協商，但上午9時才剛開始就「卡關」，至第一次中場休息時還未進入實質討論階段；桃園市空服員職業工會10時許也在臉書PO文表示，自2日起每天下午4時到晚上8時，空服員將會展開「罷工快閃活動」，直到工會與資方團體協約簽訂為止。

長榮勞資雙方原本露出罷工落幕曙光，工會在日支費、禁搭便車條款等訴求做出讓步，長榮也提出6大對案，但在29日第一次進行談判、即將簽署團協之際，卻又因雙方對於「秋後算帳」談不攏而宣告破局；今（2日）重啟協商，但工會副祕書長周聖凱在中場休息受訪時指出，對於「恢復會員罷工前狀態」勞資雙方仍有歧異，雙方各自講解，還未進入實質討論階段。

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工會稍早也在臉書PO文宣布，自2日開始將發起「一起陪長榮空服罷工快閃活動」，在每天下午4點到晚上8點，空服員將會出沒在西門町、公館、華山、師大、南西新光三越、信義威秀等地快閃、呼籲「勞勞相挺」，直到工會與長榮航空團體協約簽訂為止，「若在街上看到這些空服員們，請不要吝嗇給予鼓勵，也再次感謝13天來自各界親朋好友送到罷工棚補給物資的支持！」

另一方面，工會預計將於2日晚間7時至9時在凱道舉辦晚會，如若協商成功就辦「慶祝晚會」，反之則是舉辦「應援之夜」，「此次晚會將邀請石明謹、邱顯智、林志潔、胡博硯，楊雅喆，郝明義，范雲、李宣毅律師召集之律師團、鬼才阿水、詹順貴律師等社會賢達一同參與，歡迎民眾一起穿上你的粉紅衣衫到場聲援！

▼目前勞資雙方正在進行第二次協商。（圖／記者沈繼昌攝）