雲端最前線／高雄人心碎反擊！罷韓連署3萬份達標

新聞節目中心／綜合報導

由公民割草行動、We Care高雄等團體發起的罷免高雄市長韓國瑜連署活動，第一階段已達成3萬份連署，台灣基進黨更宣布將加碼策劃「罷韓三部曲」系列活動，為第二階段暖身。值得注意的是，韓國瑜近日的造勢活動雖稱場場爆滿，但與最關鍵的「高雄市民」卻逐漸形同陌路，反彈聲量也漸起。令人不解的是，這幾場造勢是想號召挺韓人士歸隊，還是為鞏固「非韓不投」民眾的士氣，引發關注。《雲端最前線》2日邀請前立法委員沈富雄、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討國民黨內部的紛亂與布局。

韓國瑜的「漏洞」隨著時間越破越大，許多政策及口號也逐一被拆穿，而反韓、黑韓的團體如雨後春筍般冒出，是否顯示韓國瑜的神話將劃下句點？而「鋼鐵韓粉」的存在對韓國瑜而言，是憂還是喜？去年眾人期待的「高雄希望」，如今已被自己親手摧毀，這條從市長一躍而上的總統路，韓勢必得更謹言慎行，用人唯才，若一步不慎，恐會讓自己粉身碎骨，落得兩頭空。

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



另外，國民黨另一名呼聲高的角逐者郭台銘，近日頻與網紅合作，試圖打進年輕人圈，勝選關鍵有望落在青年選票上。但以目前黨內初選規則不利於郭的情況下，團隊整合就顯得更重要，據了解，馬班底已陸續進駐郭團隊，延攬組成「國政顧問團」，是否將翻轉目前局勢，值得持續關注。

不過，郭、韓兩人似乎將初選打成大選，在兩軍對壘的情勢下，國民黨是否因此內傷，反而輸掉大選？黨內人士憂心，若韓國瑜最終代表出線，而勢必選到底的郭台銘選擇脫黨參選，那國民黨2020這一役，不僅得面臨分裂危機，要付出的代價恐也難以計算。《雲端最前線》2日邀請前立法委員沈富雄、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討國民黨內部的紛亂與布局。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。