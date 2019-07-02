爆料爆不停罷免接著來！韓國瑜疑有「影武者」：希望當事人不要過度涉入



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

洪靖宜、賴君欣／高雄報導

資深媒體人黃光芹爆料高雄市長韓國瑜進入最終章，1日深夜臉書表示，韓國瑜曾不考慮選2020，然而卻在接到旺中集團董事長蔡衍明電話之後，全盤推翻之前承諾的事情。對此，韓國瑜說「我想這些，我就不再答覆」，但對於罷免韓國瑜社團「Wecare高雄」背後發起人之一是前文化局長尹立，韓國瑜也說，我始終覺得有些影武者，希望當事人能夠不要再過度的涉入，因為這樣很容易被想成一個不當的聯想。

▲▼韓國瑜,黃光芹。（圖／翻攝黃光芹臉書）

對於黃光芹爆料韓國瑜因為一通電話改變心意，韓國瑜聽到問題則回應「我想這些，我就不再答覆好不好」，而媒體追問黃光芹籲回頭是岸，韓國瑜則回「謝謝」，並無回答任何有關黃光芹的問題。

▲Wecare高雄罷免韓國瑜活動。（圖／翻攝Wecare高雄臉書）

至於面對爆料以外，罷免韓國瑜聲量起，其中一個民間社團「Wecare高雄」背後發起人之一是前文化局長尹立，韓國瑜則說「我覺得民主社會大家都可以盡量表述自己對民主政治的看法，當然也包括所謂的選舉罷免，這些權利我都會尊重。但是我一直在講，有一些市政府的單位背後，始終感覺到有些影武者，那種感覺是不太好的，因為新的團隊已經上了」。

韓國瑜提到「如果真的是有讓人覺得不得不懷疑的這些行為的話，我希望當事人能夠不要再過度的涉入，因為這樣很容易被做成不當的聯想，如果民眾自然表達，我個人當然尊重」。