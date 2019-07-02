楊世光代表新黨參選2020　揚言要把蔡英文「繩之以法」

記者楊蕓／台北報導

新黨2日召開記者會，黨主席郁慕明宣布楊世光參選2020總統，談到政見時，楊世光批評總統蔡英文是台灣的「核心毒瘤」，揚言選上就要將她繩之以法，此外，他也提到，每年要引進一萬名中國人來台居住，以及所有對美軍購全部打8折。

楊世光表示，有人說台灣又老又窮，但我認為台灣很老，卻一點都不窮，是分配的問題。他提到，各界爭論「0到6歲國家養」政策，但台灣的問題根本就不在尿布和奶粉，也不在托兒的壓力，「真正的問題是房價太貴，導致大家結不了婚、不敢生小孩，只解決奶粉、尿布的問題，並不能解決少子化問題。」

楊世光痛批，蔡英文口口聲聲說關心下一代，但她最沒有資格講下一代，「蔡英文自己沒有下一代，沒有資格、能力、經驗去談下一代，而我有下一代，我有資格。」

他談到學貸議題時更忍不住哽咽說，許多人一輩子繳完學貸、房貸，沒有了夢想，反觀蔡英文不知道8歲小孩擔心尿床，18歲小孩擔心訂不到包廂，28歲年輕人擔心學貸何時還完，38歲的人擔心永遠還不完的房貸，48歲的人擔心中年失業、被社會淘汰，58歲的人擔心退休生活，「然而，現在檯面上68歲的人，卻只擔心自己選不上總統。」

楊世光揚言，若他當選總統，就要把台灣最大的「核心毒瘤」蔡英文繩之以法，批評她任內在軍購、前瞻計畫、剝削軍公教人員退休金等違法違憲做為，「明年5月她下台之際，就是她進入大牢之際。」

楊世光接著宣布，他每年要引進1萬名大陸人才來台灣居住、生活，代價是一個人800萬元，1萬人就有800億元。他也直批，蔡政府推動潛艦國造非常荒謬，「台灣守3天和守3個月有什麼差別，人死一次和死幾次有差嗎？」直言他當選總統後，對美軍購都打8折，若半年內談不到就會下台。

▼新黨主席郁慕明。（圖／記者黃國霖攝）

▲楊世光。（圖／記者黃國霖攝）