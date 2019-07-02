學者批郭粉動員力不如韓粉　斷言「國民黨初選民調韓國瑜勝出」

▲郭台銘造勢活動。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

國民黨內初選民調於下周8日開始進行，參選人郭台銘、高雄市長韓國瑜在上周末各自舉辦造勢大會，頗有較勁意味。對此，台師大政研所教授范世平在臉書分析兩人造勢活動，認為國民黨內初選民調應該會由高雄市長韓國瑜勝出，另也質疑郭台銘新提出的育兒政策是否有可行性。

范世平從上周末郭、韓陣營各自舉辦造勢活動分析，郭台銘的陸軍真的差韓國瑜太多了，「郭粉」的凝聚力與動員力更是不如「韓粉」。

范世平說，郭台銘把媽媽、妻子、親朋好友推到舞台上，與小學同學一起唱校歌，「他真的不會搞政治造勢」；加上他講話太無趣又超愛講，斷言「國民黨的總統候選人民調應該還是韓國瑜勝出。」

▲韓國瑜新竹造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）



另外，郭台銘拋出「0到6歲國家養」政策引起各界議論，范世平問，「郭台銘說新生兒從出生到6歲都由國家養，有票嗎？」並質疑，第一，照郭台銘的方式，政府一年多付出2800億，這不是債留子孫嗎？年輕人接受嗎？柯文哲砍了年終老人慰問金，老人當然不爽，但年輕人支持。

第二，范世平指出，郭台銘還沒提出財源在哪裡，只是在閃躲議題，這就糟糕了，證明他是信口開河，亂開支票。

第三，范世平認為「先從鴻海先做吧！」鴻海集團所有員工的子女，從出生到6歲都由公司養；如果鴻海都做不到，如何在全台灣實施？

針對外界議論，郭台銘事後解釋會讓台灣可以自籌財源，不用政府編預算，但前新北市長朱立倫認為，若郭台銘將所有資產拿出來，也只能夠養一年，很好奇要如何不用政府編預算？

對此，郭台銘2日於新書發表會活動上回應，「我已經養了好幾個，8個孫子，3個小孩，責任已經負了」，並強調，國家未來如果沒有年輕人，國家的未來在哪，他將來若當選總統，會把這個育兒補助列為第一個政策，他強調，台灣需要優秀的年輕人，生命的意義在創造宇宙，大家要相信他要做大破大立的總統。

▲郭台銘出席《從郭董到果凍：相信郭台銘》新書媒體發表會。郭台銘,高希均（圖／記者季相儒攝）