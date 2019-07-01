直播／協商3小時罷工繼續！長榮航空14：30說明「破局原因」



▲歷經3小時的勞資協商，又再度破局。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導



原本各界已經看好即將落幕的長榮航空空服員罷工進入第12天，勞資雙方於29日經過3小時討論後又再度破局！桃空職工表示，資方當日對於討論團體協約時幾乎「不發一語」，甚至毫無準備任何協商對案，認為資方「完全擺爛、毫無誠意」，因此宣布罷工繼續。對此，長榮航空也將在1日下午14：30召開記者會，針對當日勞資協商爭議進行說明，及澄清不實訊息。

長榮航空空服員於29日經過14小時馬拉松式會員投票決議，於下午15：37宣布結果為「同意公司最新6點協商方案」，於當日下午進入團體協約，原本以為罷工事件將落幕，沒想到經過3個小時的協商，宣告破局，工會於晚間22：00宣布「繼續罷工」。



工會幹部當晚回到罷工棚，對會員說明未簽成協約的原因，指出資方針對「禁止秋後算帳」等協約，幾乎全程不發一語，僅表示無授權發言，直接約7月2日再度協商，其餘皆由律師代為發言，認為資方態度是「完全擺爛、毫無誠意」。



▲長榮勞資雙方破局原因。（圖／長榮航空提供）

長榮航空則指出，桃空職工堅持要求長榮航空撤回5月8日公司發布因應罷工危機的公告，以及恢復參與罷工的桃空職工會員權益至罷工前的狀態，並且不追究之前18位擅離職守宣稱罷工空服員之責任，以上3點，是造成談判破局的主因。

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長榮航空表示，桃空職工要求不得秋後算帳，長榮航空秉持最大誠意，提出內容完全比照今年華航機師罷工後，在經主管機關協調磋商下所訂的協議條款，對於空服員在罷工期間符合法律所定爭議行為之言行，均會予以尊重，並遵守工會法、勞資爭議處理法及相關法令。但是涉及違反法令或公司管理規則之行為，基於保障公司及股東權益，仍會依相關規定處理。